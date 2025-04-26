Тысячи людей прибывают к месту прощания с папой Римским Франциском в Ватикане (видео, фото)

Толпы скорбящих собираются в Ватикане и выстраиваются на улицах Рима, чтобы проститься с папой Римским Франциском, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Траурная месса проходит перед собором Святого Петра в Ватикане, одного из важнейших мест католической церкви, в присутствии более 50 мировых лидеров и 11 правящих монархов, пишет издание.

Ожидается, что среди них будут президент США Дональд Трамп, президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший и другие.

Ожидается, что на площади перед собором соберется до 250 тысяч человек, а еще около миллиона человек выстроятся вдоль шестикилометрового маршрута процессии от Ватикана через Рим до базилики Санта-Мария-Маджоре в надежде увидеть скромный гроб Папы, направляющийся к месту его последнего упокоения.

Также, по данным издания, свыше 1,4 миллиарда католиков со всего мира будут смотреть похороны первого латиноамериканского Папы по телевизору.

Церемония прощания начнется в 13:00 по времени Астаны.

Отметим, что прямая трансляция похорон папы Римского Франциска ведется в Youtube-канале Vatican News.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.

Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы - Франциск мог умереть от инсульта.

Позже ватиканский врач Андреа Арканджели обнародовал свидетельство о смерти понтифика. В нем говорится, что Папа Римский умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности.

Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.

К слову, похороны Папы Римского Франциска будут отличаться от церемоний погребения его предшественников.

Отметим, что три дня собор Святого Петра, где стоял гроб с телом папы Франциска, был открыт круглосуточно. Накануне вечером состоялась церемония прощания и закрытия гроба.