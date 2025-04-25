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Новое землетрясение произошло в Стамбуле

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Скорая помощь на улице в Турции
Скорая помощь в Турции. Иллюстративное фото: John Wreford/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В пятницу, 25 апреля, поздним вечером в турецком Стамбуле произошло новое землетрясение. О пострадавших пока не сообщается, передает NUR.KZ со ссылкой на NTV.

Как сообщает турецкий телеканал, ссылаясь на AFAD - Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции, - подземные толчки были зафиксированы в 20:33 по времени Стамбула (22:33 по времени Астаны).

Магнитуда нового землетрясения составила 4,3.

"Ожидается, что афтершоки утихнут и прекратятся в течение следующих нескольких недель", — предупредили в ведомстве.

Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Напомним, 23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции. Информацию подтвердил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Эпицентр находился в районе Силиври провинции Стамбул.

Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала в Турции. Также кадрами происходящего в Стамбуле в момент ЧП поделились очевидцы в соцсетях.

Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения. В своем первом заявлении по поводу землетрясений президент Эрдоган выразил слова поддержки турецким гражданам. А спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш призвал быть готовыми к землетрясению в стране.

В казахстанском МИДе сообщили о том, что обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле не поступало. А Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением вблизи Стамбула.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239518-novoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-stambule/