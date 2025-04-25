Король Нидерландов призвал страну "вооружиться до зубов"

Нидерландам необходимо "вооружиться до зубов", чтобы иметь возможность жить в мире и безопасности, заявил нидерландский король Виллем-Александр, выступая на военной базе, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Его выступление на военной базе в Лимбурге транслировала нидерландская радиовещательная корпорация NOS. РБК приводит перевод выступления.

"Мы, возможно, слишком уж считали само собой разумеющимся, что у нас всегда будут свобода и мир. К сожалению, Украина и другие конфликты доказывают, что это уже не так. И что нам действительно нужно подготовиться", — сказал Виллем-Александр.

Король отметил, что для перевооружения Нидерландов необходимо также перестроить оборонную промышленность.

"Нам нужно иметь возможность возобновить производство", — добавил он.

Как отмечает издание, на прошлой неделе лидер входящей в правящую коалицию Народной партии за свободу и демократию Дилан Йешилгёз-Зегериус рассказала, что Нидерланды планируют инвестировать более 1,1 млрд евро в оборону и безопасность.

А в ноябре 2024 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс говорил, что власти дополнительно выделят на оборону 716 млн евро из-за растущих угроз.

Вместе с тем Нидерланды выступают против планов Европейской комиссии по перевооружению на 800 млрд евро. По данным СМИ, голландские власти боятся, что участие в программе может привести к росту государственного долга, так как Еврокомиссия объявила, что странам будет разрешено отступать от бюджетных правил.

Добавим, что в конце марта глава министерства обороны Нидерландов сообщил о визите в Киев и решении выделить 2 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году.