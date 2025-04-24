Италия не будет исполнять ордер МУС на арест Путина

Ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный МУС в 2023 году, в Италии, которая находится под его юрисдикцией, недействителен.

О недействительности в Италии ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина сообщают Corriere della Sera и La Repubblica - перевод приводят РБК.

По данным изданий, министр юстиции Италии Карло Нордио до сих пор не передал решение судей МУС генеральному прокурору Рима, чтобы тот мог направить его в Апелляционный суд для приведения приказа в исполнение. В связи с этим ордер на территории Италии не вступит в силу.

Издания отмечают, что в январе итальянское правительство дало понять израильской стороне, что главы государств, согласно Венской конвенции, имеют иммунитет на территории Италии.

Corriere и Repubblica пишут, что на Путина эта позиция также распространяется. Тем не менее, подчеркивают издания, российский президент не планирует посетить похороны папы римского Франциска, которые состоятся 26 апреля.

"РИА Новости" по этому поводу сообщают, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, представлять Россию на похоронах папы Римского Франциска будет представлять министр культуры Ольга Любимова.

Ордер на арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

В суде сообщали, что главу РФ обвиняют в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию России. Преступления, по данным суда, были совершены с 24 февраля 2022 года.

В Кремле на это заявили, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса возмутительной и неприемлемой.

При этом, тогда еще президент США Джо Байден заявлял, что решение МУС оправданно. Он отмечал, что Вашингтон также не признает компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда достаточно сильна.

Позже решение Международного уголовного суда прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оно стало весомым международно-правовым результатом для Украины.

"Это поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", – заявил он.

А в МИДе Китая заявили о неприкосновенности глав государств и призвали к дипломатическому урегулированию военного конфликта в Украине.

Позже стало известно, что Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС).

Таким образом, власти Армении будут обязаны задержать Владимира Путина и Марию Львову-Белову, в отношении которых Международный уголовный суд выписал ордеры на арест, если они официально прибудут на территорию их страны.

В казахстанском МИДе заявляли, что Казахстан не признает юрисдикции МУС, а потому никаких препятствий для поездок Владимира Путина в нашу страну нет.

Напомним, что Трамп ввел санкции против должностных лиц МУС и членов их семей, которые "поддерживают расследования МУС в отношении граждан США и их союзников".

В Белом доме заявляли, что суд представляет угрозу суверенитету США и конституционным гарантиям и обвинили суд в политизации, заявив, что он нацелился на Израиль, не применяя те же стандарты к Ирану.

Также США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который выдал ордеры на арест Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху.