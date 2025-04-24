Километровые очереди и плачущие люди: прощание с Папой Римским началось в Ватикане

В соборе Святого Петра в Ватикане началась церемония прощания с почившим Папой Римским Франциском. Она продлится до 25 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Гроб с телом понтифика был перенесен из папской резиденции Санта-Марта в собор Святого Петра вчера, 23 апреля. На торжественной церемонии переноса гроба присутствовали тысячи человек.

Теперь желающие могут проститься с папой Франциском до пятницы, 25 апреля, включительно. В среду и четверг собор будет открыт до полуночи, в пятницу - до 19:00.

Торжественное закрытие гроба запланировано на 20:00 25 апреля, пишет издание.

Похороны главы Католической церкви состоятся 26 апреля. За эти несколько дней, как ожидает МВД Италии, проститься с понтификом приедут сотни тысяч человек со всего мира, а также до 170 иностранных делегаций. На похороны должны прибыть, в частности, президенты США, ФРГ, Франции и Украины.

Отмечается, что Франциск станет первым за более чем столетие папой римским, который будет погребен не в Соборе Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в центре Рима. Он завещал похоронить себя "в земле, в простой гробнице с единственной надписью: Franciscus".

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.

Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы - Франциск мог умереть от инсульта.

Позже ватиканский врач Андреа Арканджели обнародовал свидетельство о смерти понтифика. В нем говорится, что Папа Римский умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности.

Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.

К слову, похороны Папы Римского Франциска будут отличаться от церемоний погребения его предшественников