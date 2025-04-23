"Из-за паники прыгали с высоты": более 150 человек пострадали при землетрясении в Стамбуле

По информации местных властей турецкой провинции Стамбул, в результате произошедшего сегодня землетрясения пострадал 151 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

"В больницах получает медицинскую помощь 151 пострадавший. Из-за паники они прыгали с высоты. Их жизни ничего не угрожает", - цитирует издание заявление руководства провинции Стамбул.

Также власти сообщили об обрушении пустующего здания в районе Фатих в центре города, никто не пострадал.

По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12:49, за ним последовали афтершоки.

Корреспондент издания передавал, что ощущались сильные подземные толчки: тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество.

Жители домов переждали землетрясение и выбежали на улицу. В основном они спускались по лестницам, но некоторые пользовались лифтом, хотя это запрещено в такой ситуации.

В 13:03 последовали повторные толчки, менее сильные. Люди отбежали от зданий подальше, некоторые пытались отогнать автомобили.

После землетрясения в городе наблюдаются перебои с доступом в интернет.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции. Информацию подтвердил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Эпицентр находился в районе Силиври провинции Стамбул.

Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала в Турции. Также кадрами происходящего в Стамбуле в момент ЧП поделились очевидцы в соцсетях.

Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения. В своем первом заявлении по поводу землетрясений президент Эрдоган выразил слова поддержки турецким гражданам.

Отмечалось, что в стране зафиксировано уже более 50 афтершоков.

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш призвал быть готовыми к землетрясению в стране. По его словам, "оно уже на пороге". Отмечается, что ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, неоднократно предупреждавший власти о высокой вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, сразу после подземных толчков в среду заявил, что "времени у властей уже не осталось".

В казахстанском МИДе сообщили о том, что обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле на данный момент не поступало.