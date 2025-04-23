Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Из-за паники прыгали с высоты": более 150 человек пострадали при землетрясении в Стамбуле

Опубликовано:

Панорама города Стамбул с видами на Мечеть Сулеймание
Панорама Стамбула. Иллюстративное фото: Pixabay

По информации местных властей турецкой провинции Стамбул, в результате произошедшего сегодня землетрясения пострадал 151 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

"В больницах получает медицинскую помощь 151 пострадавший. Из-за паники они прыгали с высоты. Их жизни ничего не угрожает", - цитирует издание заявление руководства провинции Стамбул.

Также власти сообщили об обрушении пустующего здания в районе Фатих в центре города, никто не пострадал.

По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12:49, за ним последовали афтершоки.

Корреспондент издания передавал, что ощущались сильные подземные толчки: тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество.

Жители домов переждали землетрясение и выбежали на улицу. В основном они спускались по лестницам, но некоторые пользовались лифтом, хотя это запрещено в такой ситуации.

В 13:03 последовали повторные толчки, менее сильные. Люди отбежали от зданий подальше, некоторые пытались отогнать автомобили.

После землетрясения в городе наблюдаются перебои с доступом в интернет.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции. Информацию подтвердил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Эпицентр находился в районе Силиври провинции Стамбул.

Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала в Турции. Также кадрами происходящего в Стамбуле в момент ЧП поделились очевидцы в соцсетях.

Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения. В своем первом заявлении по поводу землетрясений президент Эрдоган выразил слова поддержки турецким гражданам.

Отмечалось, что в стране зафиксировано уже более 50 афтершоков.

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш призвал быть готовыми к землетрясению в стране. По его словам, "оно уже на пороге". Отмечается, что ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, неоднократно предупреждавший власти о высокой вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, сразу после подземных толчков в среду заявил, что "времени у властей уже не осталось".

В казахстанском МИДе сообщили о том, что обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле на данный момент не поступало.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238690-iz-za-paniki-prygali-s-vysoty-bolee-150-chelovek-postradali-pri-zemletryasenii-v-stambule/