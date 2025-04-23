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Готовиться к мощному землетрясению призвали в Турции

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Нуман Куртулмуш.
Нуман Куртулмуш. Фото: instagram.com/numankurtulmus

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш призвал быть готовыми к землетрясению в стране. По его словам, "оно уже на пороге", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

"Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге. Наши учреждения, наша нация - все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями", - сказал Куртулмуш.

Издание пишет, что ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, неоднократно предупреждавший власти о высокой вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, сразу после подземных толчков в среду заявил, что "времени у властей уже не осталось".

По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тыс. зданий, около 4,5 млн граждан может понадобиться временное жилье.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции. Информацию подтвердил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Эпицентр находился в районе Силиври провинции Стамбул.

Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала в Турции. Также кадрами происходящего в Стамбуле в момент ЧП поделились очевидцы в соцсетях.

Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения. В своем первом заявлении по поводу землетрясений президент Эрдоган выразил слова поддержки турецким гражданам.

Отмечалось, что в стране зафиксировано уже более 50 афтершоков.

В казахстанском МИДе сообщили о том, что обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле на данный момент не поступало.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238678-gotovitsya-k-moshchnomu-zemletryaseniyu-prizvali-v-turcii/