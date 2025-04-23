МИД Израиля удалил соболезнования в связи со смертью Папы Римского

МИД Израиля удалил в своих социальных сетях публикации с соболезнованиями в связи со смертью Папы Римского Франциска, передает NUR.KZ со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как пишет издание, после известий о смерти Папы Римского Франциска Министерство иностранных дел Израиля опубликовало краткие сообщения в аккаунтах социальных сетей — Instagram, Facebook и X — со словами: "Покойся с миром, Папа Франциск. Да будет благословенна его память".

Однако вскоре эти сообщения были удалены, что привлекло внимание СМИ и пользователей соцсетей.

В МИДе изданию сообщили, что "посты были опубликованы по ошибке.

"Мы отреагировали на заявления Папы против Израиля и войны при его жизни, но мы не будем делать этого после его смерти. Мы уважаем чувства его верующих", - заявили в ведомстве.

Как уточняет РБК, 21 декабря Франциск, выступая с ежегодным рождественским обращением к католическим кардиналам, заявил: "Вчера бомбили детей. Это жестокость. Это не война. Я хотел это сказать, потому что это трогает сердце".

СМИ писали, что слова Папы Римского были, по всей видимости, отсылкой к израильским ударам по сектору Газа, нанесенным 20 декабря.

После этого израильский МИД заявил, что слова папы римского о жестокости в секторе Газа "оторваны от контекста" конфликта Израиля с ХАМАС. В ведомстве подчеркнули, что действия израильских военных "были направлены против террористов, которые использовали детей в качестве живого щита".

Израильские официальные лица неоднократно утверждали, что вину следует возлагать исключительно на ХАМАС.

Тем не менее некоторые израильские чиновники раскритиковали решение МИДа удалить публикацию с соболезнованиями, в том числе бывший посол Израиля в Ватикане Рафаэль Шуц.

"Я считаю это решение ошибочным. Мы не должны сводить счеты с кем-то после его смерти", — заявил он.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.

Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы - Франциск мог умереть от инсульта.

Позже ватиканский врач Андреа Арканджели обнародовал свидетельство о смерти понтифика. В нем говорится, что Папа Римский умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности.

Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.

К слову, похороны Папы Римского Франциска будут отличаться от церемоний погребения его предшественников