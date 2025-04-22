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Посредники предложили Израилю и ХАМАС новый план прекращения огня в Газе. Что о нем известно?

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Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: Said Khatib/AFP via Getty Images

Высокопоставленный палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров между Израилем и ХАМАС о прекращении огня, сообщил Би-би-си, что катарские и египетские посредники предложили новую формулу прекращения войны в Газе.

По словам источника, инициатива предусматривает перемирие сроком от пяти до семи лет, освобождение всех израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, официальное прекращение войны и полный уход Израиля из сектора Газа.

Высокопоставленная делегация ХАМАС должна была прибыть в Каир для консультаций.

Прекращение огня в войне Израиля против ХАМАС было нарушено месяц назад, когда Израиль возобновил удары по сектору Газа. Обе стороны обвиняли друг друга в неспособности поддерживать перемирие.

Израиль пока никак не прокомментировал план посредников.

Переговоры с представителями ХАМАС на высшем уровне, с главой политического совета Мохаммедом Дарвишем и главным переговорщиком Халилем аль-Хайей, состоятся в Каире.

Несколько дней назад ХАМАС отверг последнее предложение Израиля, включавшее требование разоружиться в обмен на шестинедельное перемирие.

В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не прекратит войну, пока ХАМАС не будет уничтожен, а все заложники не будут возвращены. ХАМАС требует от Израиля прекратить войну до освобождения заложников.

Палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил Би-би-си, что ХАМАС выразил готовность передать управление Газой любой палестинской организации, согласованной «на национальном и региональном уровне». По его словам, это может быть Палестинская администрация, действующая на оккупированном Западном берегу, или вновь созданный административный орган.

Однако Нетаньяху исключил любое участие Палестинской администрации в будущем управлении Газой, которой ХАМАС правит с 2007 года.

Источник назвал нынешние посреднические усилия серьезными и сказал, что ХАМАС проявил «беспрецедентную гибкость», хотя оценивать их шансы на успех пока никто не берется.

Армия Израиля
Армия Израиля. Иллюстративное фото: Menahem Kahana / AFP via Getty Images

Израиль обвинил ХАМАС в отказе от продления перемирия, и 18 марта возобновил удары по Газе. Израильская армия также снова начала наземную операцию в секторе и вернулась в коридор Нецарим — военную зону, которая проходит с севера Газы на юг и таким образом делит анклав на две части.

В качестве промежуточного решения спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф предложил продлить первый этап перемирия до середины апреля, чтобы дать сторонам время вернуться к переговорам, а также чтобы палестинцы и израильтяне могли спокойно провести священный месяц Рамадан и еврейский праздники Песах соответственно.

Израиль согласился с предложением Уиткоффа, но в обмен на отказ от возобновления военных действий потребовал возвращения всех оставшихся заложников — живых и мертвых.

Израиль не раз говорил, что его целью является полное уничтожение ХАМАС, и, как говорят эксперты, с самого начала не относился всерьез к обязательствам вывести войска.

ХАМАС же, для которого заложники — главный козырь на переговорах, отказался отпустить их досрочно и не хотел менять уже достигнутые договоренности.

Тем временем палестинское посольство в Каире дало указание своим сотрудникам, координировавшим эвакуацию из Газы в египетские больницы больных и раненых и помогавших с доставкой гуманитарной помощи, переехать вместе с семьями в египетский город Ариш, расположенный недалеко от границы с Газой.

Также в результате серии израильских авиаударов по сектору Газа с вечера понедельника погибли 22 палестинца и еще 45 получили ранения, сообщил Би-би-си представитель подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы. Местные жители и очевидцы описывают авиаудары как "чрезвычайно интенсивные".

По словам очевидцев, в результате атак были уничтожены десятки бульдозеров и тяжелой техники — оборудования, используемого муниципалитетами под управлением ХАМАС для восстановления дорог, расчистки завалов и спасения жертв, оказавшихся под обломками.

Танки также были замечены в южной части города Рафах на юге Газы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238192-posredniki-predlozhili-izrailyu-i-hamas-novyy-plan-prekrashcheniya-ognya-v-gaze-chto-o-nem-izvestno/

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