Насколько влиятельны папа Римский и католическая церковь в мире?

По последним данным Ватикана, более 1,4 миллиарда человек во всем мире исповедуют католицизм. Это около 17% населения Земли.

Неудивительно, что во время своего турне по Азии в 2024 году папа Франциск собирал огромные толпы: почти половина населения Восточного Тимора посетила мессу под открытым небом. За год до этого более миллиона человек не устрашились пекущего солнца, приняв участие в мессе в аэропорту Киншасы в Демократической Республике Конго во время турне понтифика по двум странам Африки.

Способность привлечь такое количество людей и вызвать у них такой энтузиазм — лишь одно из свидетельств значительного влияния папы и католической церкви во всем мире.

Папа возглавляет не только католиков, но и город-государство Ватикан и его руководящий орган — Святой Престол. В соответствии с международным правом Святой Престол считается суверенным образованием. Другими словами, он — официальный участник международных отношений, и имеет полноценные дипломатические отношения со 184 странами, а также с Европейским союзом.

Положение папы как главы государства и правительства, а также лидера более чем миллиарда верующих, делает его одним из самых влиятельных духовных лидеров в мире.

Святой Престол имеет статус постоянного наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Хотя у него нет права голоса, он может присутствовать на заседаниях и использовать свое влияние для формирования дискуссий. Например, в преддверии подписания Парижского соглашения по климату в 2015 году папа Франциск подверг критике «высокомерное безразличие» тех, кто, по его словам, ставит финансовые интересы выше усилий по спасению планеты. Время и формулировки его выступления были восприняты как особенно полезные странами Глобального Юга.

В 2024 году Святой Престол заблокировал обсуждение прав женщин на климатическом саммите ООН после возникших разногласий по поводу геев и трансгендерных людей. Обсуждавшаяся договоренность должна была обеспечить финансовую помощь женщинам, ведущим борьбу с изменением климата.

Ватикан, Саудовская Аравия, Россия, Иран и Египет были обеспокоены тем, что в текст могут быть включены трансгендерные женщины, и хотели, чтобы из него были удалены упоминания о геях. Хотя церковь за это резко критиковали, тем не менее это хороший пример ее способности влиять на соглашения, затрагивающие жизнь людей во всем мире.

Еще одним примером эффективной папской дипломатии стало соглашение о нормализации отношений между США и Кубой в 2014 году. Тогдашние президенты Барак Обама и Рауль Кастро публично поблагодарили папу Франциска за помощь. Франциск написал письма обоим и провел секретный саммит в Ватикане, чтобы способствовать достижению соглашения, хотя при президенте Трампе США свернули свое участие в нем.

Но именно вклад церкви в развитие демократии за последние 25 лет является ее величайшим достижением, считает профессор Дэвид Холленбах из Центра религии, мира и мировых отношений Джорджтаунского университета в США.

Второй Ватиканский собор 1960-х годов, на котором Церковь критически оценила свои ключевые учения и направление своей деятельности, заставил ее взять на себя обязательства по защите прав человека и религиозной свободы, что, по словам профессора Холленбаха, «стало большим прорывом».

Профессор Холленбах ссылается на работу политолога Сэмюэля Хантингтона, в которой говорится: «Во время папства Иоанна Павла II, вплоть до начала папства Франциска, из стран, перешедших от авторитаризма к демократии, три четверти были странами с сильным католическим влиянием».

«Это началось с Испании и Португалии, которые ушли от времен Франко и Салазара, а затем распространилось на Латинскую Америку. Затем из Латинской Америки это распространилось на такие страны, как Филиппины и Южная Корея, где сильно влияние католицизма», — говорит профессор Холленбах, перефразируя Хантингтона.

По словам профессора Холленбаха, деятельность папы Иоанна Павла II помогла установить демократию в его родной Польше и «в конечном итоге привела к распаду Советского Союза и распространению демократии во многих частях бывшей советской империи».

Ватикану, однако, не всегда удается влиять на мировых лидеров. Когда вице-президент США Джей Ди Вэнс — сам католик — с помощью теологических аргументов оправдывал политику своего правительства в отношении иммиграции, понтифик написал резкое письмо, в котором утверждал, что сам Иисус был беженцем. Бывший директор Иммиграционной и таможенной полиции США Том Хоман, в нынешней администрации контролирующий работу пограничной службы — тоже католик — в ответ предложил папе «исправить католическую церковь».

А в 2020 году бывший президент Бразилии Жаир Болсонару также обрушился с критикой на папу Франциска, после того как понтифик призвал защитить Амазонку.

«Папа может быть аргентинцем, но Бог — бразилец», — сказал Болсонару.

Влияние церкви на общество в Европе ослабевает, многие утверждают, что ее консервативная позиция по таким социальным вопросам, как права сексуальных меньшинств, контрацепция и аборты, не соответствует нынешнему времени. Отказ папы Франциска разрешить женщинам занимать некоторые руководящие должности, например, становиться священниками или дьяконами, это подчеркивает.

Хотя Католическая церковь по-прежнему является важной силой в Латинской Америке, могущество, которым она когда-то обладала, ослабло. Когда-то церковь формировала и продвигала ограничительные законы об абортах по всему региону, но за последние 20 лет Уругвай, Мексика, Аргентина и Колумбия сделали аборты более доступными, игнорируя католическое учение.

Евангелическое христианство также теряет позиции в регионе — как по числу верующих, так и по политическому влиянию. Некоторые аналитики предсказывают, что в Бразилии, стране с самым большим количеством католиков в мире, всего через пять лет католицизм перестанет быть религией большинства. А постоянные разоблачения сексуальных злоупотреблений со стороны священнослужителей и роль церкви в их сокрытии подрывают ее авторитет во всем мире.

И все же, кто бы ни возглавил Католическую церковь, он будет обладать влиянием, доступным лишь немногим другим лидерам.

Отчасти это объясняется тем, что понтифик занимает место на вершине крупнейшей ветви христианства и является главой государства в своем собственном праве. Целует ли он ноги враждующим сторонам в Южном Судане или утешает мигрантов в лагере беженцев в Греции, действия понтифика и позиция Католической церкви будут и впредь во многом определять ход глобальных дискуссий по самым разным вопросам.