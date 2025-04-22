Президент США Дональд Трамп заявил, что посетит похороны Папы Римского Франциска - об этом он рассказал в соцсети Truth Social, передает NUR.KZ.

Я и Мелания поедем на похороны Папы Франциска в Риме", - написал американский президент.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.

Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы - Франциск мог умереть от инсульта.

Позже ватиканский врач Андреа Арканджели обнародовал свидетельство о смерти понтифика. В нем говорится, что Папа Римский умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности, пишут западные СМИ.

Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.

Добавим, вчера в Астане прошла месса в память о Папе Римском Франциске. Сегодня состоится общеказахстанская молитва об упокоении души Папы Франциска.

Также появилась информация о том, что похороны Папы Римского Франциска, который скончался 21 апреля в 88 лет, будут отличаться от церемоний погребения его предшественников