Белый дом ответил на сообщения о подготовке к увольнению министра обороны

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х опровергла слухи о том, что Трамп собирается уволить министра обороны Пита Хегсета, передает NUR.KZ.

О предполагаемом увольнении Хегсета сообщило издание NPR.

"Белый дом начал поиски нового главы в Пентагоне на замену Питу Хегсету, согласно заявлению американского чиновника, не уполномоченного выступать публично. Это происходит на фоне того, что Хегсет снова оказался в центре скандала из-за обмена подробностями военной операции в групповом чате", - говорится в материале издания.

Однако Ливитт опровергла эту информацию.

"Эта ⁦статья NPR — абсолютно фейковая новость, основанная на информации одного анонимного источника, который явно понятия не имеет, о чем говорит.

Как заявил сегодня утром президент, он решительно поддерживает ⁦Хегсета", - написала Ливитт.

Напомним, накануне газета The New York Times сообщила, что глава Минобороны выкладывал данные об ударах по Йемену в чат с женой, братом, личным адвокатом и еще около 10 человек, знакомых с Хегсетом до его назначения на пост главы Пентагона.

По данным издания, Хегсет опубликовал расписание полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые наносят удары по хуситам.

Позже на публикацию отреагировали в Пентагоне. Помощник Хегсета по связям с общественностью Шон Парнелл назвал новость фейком и заявил, что "ненавидящие Трампа СМИ продолжают одержимо уничтожать любого, кто привержен программе президента".

Добавим, что это не первый скандал, связанный с утечкой данных Пентагона. В конце марта администрация президента Дональда Трампа случайно включила редактора издания Atlantic в онлайн-чат, где высшие должностные лица США обсуждали тайные планы ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.

Русская служба Би-Би-Си писала, что утечка из группового чата, где военно-политическое руководство США обсуждало военные планы, шокировала Вашингтон. Демократы призывают к отставке министра обороны и советника президента по национальной безопасности.

В итоге ответственность за произошедшее взял на себя советник Трампа по безопасности Майк Уолтц.

Сообщалось, что администрация Трампа намерена провести расследование и разобраться во всем. Сам Трамп тогда заявлял, что не будет увольнять Уолтца.