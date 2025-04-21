Ученые утверждают, что открыли "новый цвет", который никто раньше не видел

Группа ученых утверждает, что открыла новый цвет, который до сих пор не видел ни один человек в мире.

Исследование стало результатом эксперимента, в ходе которого американские ученые направляли лазерные импульсы в глаза участников.

Стимулируя определенные клетки сетчатки, участники эксперимента сообщили, что увидели сине-зеленый оттенок, который ученые назвали «оло». При этом некоторые эксперты отмечают, что существование нового цвета — это «дискуссионный вопрос».

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances, а один из его авторов, профессор Рен Энг из Калифорнийского университета, назвал открытие «впечатляющим».

Он и его коллеги считают, что результаты могут потенциально способствовать дальнейшим исследованиям в области дальтонизма.

Профессор Энг, который был одним из пяти участников эксперимента, сказал в интервью Би-би-си, что «оло» — это «более насыщенный цвет, чем все, что можно увидеть в реальном мире».

«Представьте себе, что всю жизнь вы видите только розовый, детский розовый, пастельный оттенок розового, — пояснил он. — И вот однажды вы приходите в офис, и кто-то одет в самый яркий розовый цвет, который вы когда-либо видели, и он говорит, что это новый цвет, и он называется красный».

Во время эксперимента команда исследователей направляла лазерный луч в зрачок одного глаза каждого из участников.

В исследовании приняли участие пять добровольцев — четверо мужчин и одна женщина — все с нормальным цветовым зрением. Трое из них, в том числе профессор Энг, были соавторами научного издания.

Участники смотрели в устройство под названием Oz, которое состоит из зеркал, лазеров и оптических компонентов. Оборудование было ранее разработано частью той же научной команды из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Вашингтона, и впоследствии адаптировано для этого эксперимента.

Сетчатка — это светочувствительный слой ткани в задней части глаза, отвечающий за получение и обработку визуальной информации. Он преобразует свет в электрические сигналы, которые передаются в мозг через зрительный нерв, позволяя нам видеть.

Сетчатка содержит колбочки — клетки, отвечающие за восприятие цвета.

В человеческом глазе существует три типа колбочек: S, L и M — каждая из них чувствительна к разным длинам волн света: синему, красному и зеленому соответственно.

Как отмечается в исследовании, при нормальном зрении «любой свет, который стимулирует колбочку типа M, также обязательно стимулирует соседние колбочки типа L и/или S», потому что их функции частично перекрываются.

Однако в этом исследовании лазер стимулировал только M-колбочки, «что, в теории, посылало в мозг цветовой сигнал, который никогда не возникает при естественном зрении», говорится в публикации.

Это означает, что цвет «оло» невозможно увидеть невооруженным глазом в реальном мире без специальной стимуляции.

Чтобы подтвердить наблюдаемый цвет во время эксперимента, каждый участник настраивал цветовой диск до тех пор, пока оттенок не совпадал с «оло».

Однако некоторые эксперты считают, что новый воспринимаемый цвет — это «вопрос интерпретации».

Профессор Джон Барбур, специалист по визуальному восприятию из Лондонского университета City St George's, не участвовавший в исследовании, отметил, что, хотя эта работа является «технологическим достижением» в стимуляции селективных колбочек, открытие нового цвета пока можно считать «спорным».

Он пояснил, что, например, если стимулировать значительное число красных колбочек (L), человек будет «воспринимать глубокий красный цвет», но его яркость может варьироваться в зависимости от чувствительности к красному цвету, что отчасти схоже с тем, что происходило в этом исследовании.

Тем не менее, профессор Энг признал, что, хотя технически «оло» действительно очень трудно увидеть, команда продолжает изучать результаты, чтобы понять, что это может означать для людей с дальтонизмом, которые испытывают трудности с различением определенных цветов.