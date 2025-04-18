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Кабина канатной дороги рухнула на юге Италии: есть погибшие

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Канатная дорога
Канатная дорога. Иллюстративное фото: Evgenij84/Getty Images

Четыре человека погибли и один получил серьезные травмы в результате падения канатной дороги недалеко от Неаполя на юге Италии в четверг, 17 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Как сообщает издание, четыре человека погибли в результате крушения канатной дороги на юге Италии, недалеко от Неаполя. Сорвалась кабина канатной дороги, соединяющей Кастелламмаре-ди-Стабия с горой Фаито.

"На месте были обнаружены четыре тела, еще один человек с серьезными травмами был доставлен в больницу", - говорится в сообщении пожарной службы.

Винченцо Де Лука, глава региона Кампания близ Неаполя, сообщил изданию, что спасательные операции были затруднены туманом и сильным ветром. В спасательных работах приняли участие более 50 пожарных.

Одна из кабин с 16 людьми зависла в воздухе, ее аккуратно опустили на землю. Другая кабина оказалась зависшей над обрывом и из-за плохой видимости эвакуация затянулась. В итоге всех находившихся в кабинах спасли.

Сообщается, что канатная дорога, где произошел инцидент, возобновила работу недавно. Прокуратура начала расследование.

"Канатная дорога возобновила работу 10 дней назад с соблюдением всех необходимых условий безопасности. То, что произошло сегодня, - это невообразимая, непредсказуемая трагедия", - прокомментировал глава обслуживающей компании Умберто де Грегорио.

Сообщается, что канатная дорога работает с 1952 года, а в 1960 году в результате аналогичной аварии погибло четыре человека.

В декабре прошлого года на базе отдыха в Восточно-Казахстанской области произошел инцидент, в результате которого пострадала 11-летняя девочка. На базе отдыха во время тренировочного процесса оборвался трос на канатной дороге. Девочка получила травму плеча.

Весной прошлого года в курортном городе Турции Анталье произошло ЧП - кабинка фуникулера рухнула с высоты. Сообщалось о погибшем.

Мы также писали, что зимой 2023 года шесть человек застряли вблизи села Каражар на территории горнолыжного курорта "Мырзашокы". На канатной дороге произошла поломка ролика. На место выезжали спасатели.

Уже в начале этого года 30 человек получили ранения,17 из них в тяжелом состоянии, в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун в Пиренеях (Испания).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236947-kabina-kanatnoy-dorogi-ruhnula-na-yuge-italii-est-pogibshie/