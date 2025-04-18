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Американец с ножом угнал пассажирский самолет в Белизе

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Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Американец угнал пассажирский самолет в Белизе. На борту было 14 пассажиров и два члена экипажа. Гражданин США хотел, чтобы его вывезли из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Гражданин США Акиньела Сава Тейлор в четверг захватил самолет, угрожая ножом, перед взлетом. Тейлор хотел, чтобы его вывезли из страны, и потребовал больше топлива для самолета. При этом ему было отказано во въезде в страну в выходные. Как мужчине удалось туда попасть, сейчас выясняется.

Он был смертельно ранен в грудь пассажиром, у которого была лицензия на огнестрельное оружие. Три пассажира, все из Белиза, получили ножевые ранения.

По данным полиции, к моменту посадки у самолета почти закончилось топливо. Всего на борту было 14 пассажиров, в том числе двое американцев. Как угонщику удалось проникнуть в самолет с ножом, пока не ясно.

«Мы благодарны, я думаю, все мы, что это не привело к массовым жертвам», — заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

По данным Channel 5 Belize, речь идет об угоне самолета авиакомпании Tropic Air, летевшего из города Коросаль в Сан-Педро. Как рассказали в международном аэропорту им. Филипа С. У. Голдсона, около 8:30 поступило сообщение о возможном захвате самолета Cessna Caravan (V3-HIG), на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Воздушное судно летало хаотично в течение почти двух часов, прежде чем благополучно приземлилось в аэропорту примерно в 10:12, сказали там.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236869-amerikanec-s-nozhom-ugnal-passazhirskiy-samolet-v-belize/