Семью Ганди обвинили в отмывании денег. Индийская оппозиция собирается протестовать

Индийская оппозиционная партия «Национальный конгресс» объявила в среду, что организует общенациональные акции протеста после того, как агентство по борьбе с финансовыми преступлениями предъявило обвинения в отмывании денег ее высокопоставленным лидерам — в том числе Соне и Рахулу Ганди.

78-летняя Соня Ганди — вдова бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди, 54-летний Рахул Ганди — их общий сын (не являются родственниками Махатмы Ганди).

Во вторник индийское Управление по обеспечению соблюдения законов представило свои выводы в суде Дели, обвинив семью Ганди в создании подставной компании для незаконного приобретения активов газеты National Herald на сумму более 20 млрд рупий (233 млн долларов).

Пресс-секретарь партии «Национальный конгресс» Джайрам Рамеш назвал обвинения «политической местью и запугиванием» со стороны властей.

Семья Ганди, ранее отрицавшая какую-либо вину, пока не прокомментировала новые обвинения.

Расследование также затрагивает других членов «Конгресса», включая руководителя зарубежного отделения партии Сэма Питроду, сообщает информационное агентство ANI.

Управление по обеспечению соблюдения законов начало расследование этого дела в 2021 году после частной жалобы, поданной членом правящей партии «Бхаратия Джаната» Субраманьямом Свами.

Свами утверждал, что Ганди могли использовать партийные средства для поглощения Associated Journals Limited (AJL), издававшей газету National Herald, и незаконно приобрели через AJL недвижимость стоимостью в миллионы долларов.

Газета National Herald прекратила свою деятельность в 2008 году, но позже была возрождена в качестве цифрового издания.

Партия «Национальный конгресс» настаивает, что она оказала финансовую поддержку издателю, учитывая его историческое наследие, и за прошедшие годы предоставила компании AJL займов на сумму свыше 900 миллионов рупий.

В 2010 году компания AJL избавилась от долгов, обменяв их на акции, которые были переданы недавно созданной компании Young Indian. В партии утверждают, что Young Indian является «некоммерческой организацией», не выплачивающей дивиденды своим акционерам и директорам.

Соня и Рахул Ганди входят в число директоров компании Young Indian, каждому из них принадлежит по 38% ее акций. Оставшиеся 24% находятся в собственности других лидеров партии «Конгресс», включая Мотилала Вору и Сэма Питроду.

На прошлой неделе Управление по обеспечению соблюдения законов заявило, что Young Indian приобрела объекты недвижимости AJL стоимостью 20 млрд рупий всего за 5 млн — значительно ниже их реальной стоимости.

Ведомство также направило ряд уведомлений об аресте имущества на сумму 6,6 млрд рупий в нескольких городах Индии, включая Дели и Мумбаи. Эти активы, по утверждению следствия, связаны с деятельностью Young Indian.

Слушание по делу назначено на 25 апреля.

В последние годы оппозиция неоднократно обвиняла правительство Нарендры Моди в использовании Управления по обеспечению соблюдения законов в качестве инструмента давления на политических противников.

По подсчетам агентства Reuters, с момента прихода Моди к власти в 2014 году ведомство вызвало на допрос, обыскало или провело рейды в отношении примерно 150 оппозиционных политиков.

В прошлом году управление арестовало бывшего главу правительства Дели и лидера оппозиционной Партии простого человека Арвинда Кеджривала, обвинив его в участии в незаконной схеме при реализации лицензий на продажу алкоголя. Это произошло всего за месяц до проведения всеобщих выборов. Кеджривал провел пять месяцев в тюрьме, прежде чем был освобожден.

Что такое National Herald?

Газета National Herald была основана в 1938 году Джавахарлалом Неру — будущим первым премьер-министром Индии и прадедом Рахула Ганди.

Газета прекратила издаваться в 2008 году из-за финансовых трудностей, но в 2010 году была приобретена партией «Конгресс» и спустя шесть лет перезапущена в цифровом формате.

Издателем National Herald была компания Associated Journals Limited (AJL), основанная в 1937 году. В числе ее акционеров числились около 5 000 участников национально-освободительного движения Индии. AJL также выпускала газету Qaumi Awaz на урду и Navjeevan на хинди.

National Herald приобрела известность как газета, связанная с движением за освобождение Индии от британского владычества с ярко выраженной националистической позицией.

Сам Неру регулярно публиковал в газете острые статьи, что в 1942 году привело к ее запрету британскими колониальными властями. Однако спустя три года издание возобновило свою работу.

После обретения Индией независимости в 1947 году Неру ушел с поста главы издания, чтобы занять должность премьер-министра страны. Однако «Конгресс» продолжал играть важную роль в формировании ее идеологии.

В своем послании к 25-летию National Herald в 1963 году Неру отмечал, что газета «в целом поддерживает политику партии "Конгресс"», сохраняя при этом «независимый взгляд».

Со временем National Herald стал одним из ведущих англоязычных ежедневников Индии, тесно связанным с партией «Конгресс», пока не был закрыт в 2008 году из-за длительных финансовых проблем.