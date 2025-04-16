Стала известна дата выборов президента Кыргызстана

Очередные выборы президента Кыргызстана пройдут 24 января 2027 года, спустя 6 лет после избрания на пост действующего лидера страны Садыра Жапарова, передает NUR.KZ со ссылкой на 24 kg.

По данным издания, сегодня был одобрен законопроект о внесении изменений в закон "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" в трех чтениях.

"Согласно поправкам, очередные выборы президента проводятся в четвертое воскресенье января года, в котором истекает срок полномочий президента, на который он был избран, и назначаются Жогорку Кенешем не позднее чем за четыре месяца до дня выборов", - сказано в законе.

Таким образом, выборы пройдут 27 января 2027 года. Отметим, Садыр Жапаров был избран президентом Кыргызстана 28 января 2021 года на шесть лет.

Напомним, в 2021 году, после того, как Сооронбай Жээнбеков добровольно сложил с себя полномочия президента в результате протестов.

Досрочные выборы президента Кыргызстана и референдум по форме правления состоялись в тотм же году, по итогам которых победил Садыр Жапаров.