Стала известна дата выборов президента Кыргызстана
Опубликовано:
Очередные выборы президента Кыргызстана пройдут 24 января 2027 года, спустя 6 лет после избрания на пост действующего лидера страны Садыра Жапарова, передает NUR.KZ со ссылкой на 24 kg.
По данным издания, сегодня был одобрен законопроект о внесении изменений в закон "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" в трех чтениях.
"Согласно поправкам, очередные выборы президента проводятся в четвертое воскресенье января года, в котором истекает срок полномочий президента, на который он был избран, и назначаются Жогорку Кенешем не позднее чем за четыре месяца до дня выборов", - сказано в законе.
Таким образом, выборы пройдут 27 января 2027 года. Отметим, Садыр Жапаров был избран президентом Кыргызстана 28 января 2021 года на шесть лет.
Напомним, в 2021 году, после того, как Сооронбай Жээнбеков добровольно сложил с себя полномочия президента в результате протестов.
Досрочные выборы президента Кыргызстана и референдум по форме правления состоялись в тотм же году, по итогам которых победил Садыр Жапаров.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236221-stala-izvestna-data-vyborov-prezidenta-kyrgyzstana/