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Бывшего президента Перу приговорили к 15 годам тюрьмы

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Ольянта Умала прибыл в задние суда
Ольянта Умала. Фото: Klebher Vasquez/Anadolu via Getty Images

В Перу вынесли приговор бывшему президенту Ольянте Умале и его супруге Надин Эредиа. Они обвинялись по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.

Приговор вынес Уголовный суд Перу, передает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд страны.

"Третий национальный коллегиальный уголовный суд приговорил Ольянту Умалу и Надин Эредиа к 15 годам тюремного заключения, признав их виновными в отмывании денег", - цитирует издание приговор суда.

Также, по информации местных СМИ, экс-глава государства и его супруга обязаны будут выплатить штраф в размере 670 тыс. долларов.

Сообщается, что еще обвинительный приговор вынесли в отношении брата бывшего перуанского лидера - его приговорили к 12 годам лишения свободы. Также сроки от пяти до восьми лет получили еще четверо фигурантов дела.

По информации ТАСС, Умала был президентом Перу с 2011 по 2016 год. Это не первое его уголовное преследование. В 2006 году после первой попытки пробиться на пост президента в отношении него начали дело по обвинению в совершении преступлений против гражданского населения во время его военной службы в 1990-х.

Стоит отметить, что Уэто не первый глава государства, который привлекается к уголовной ответственности в Перу.

В 2022 году парламент Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо после того, как тот попытался распустить законодательный орган страны. Позже политик был задержан. Пост президента он занимал около 1,5 года.

В 2023 году бывший президент Перу Алехандро Толедо сдался властям США. Его обвиняли в получении взяток в размере 20 млн долларов от бразильской строительной компании, когда он занимал свой пост в период с 2001 по 2006 год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236200-byvshego-prezidenta-peru-prigovorili-k-15-godam-tyurmy/