Госдеп США отменил гранты на 215 млн долларов другим странам

Глава Госдепартамента США Марко Рубио в соцсети Х сообщил об отмене 139 грантов на 214 млн долларов ряду государств. В списке этих стран Беларусь и Узбекистан.

"Американские налогоплательщики не должны финансировать такие бесполезные программы, как "Создание движения под руководством домашних работников-мигрантов" в Ливане или "Выгнать троллей!" в Соединенном Королевстве.

Мы наводим порядок после того, что оставила после себя предыдущая администрация, и воссоздаем агентство, которое будет сосредоточено на том, чтобы Америка была на первом месте", - написал Рубио.

На странице Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE), возглавляемого Маском, в социальной сети X указано, что речь идет о проектах в Беларуси, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Ливане, Мавритании, Молдавии, Тунисе, Кыргызстане и Узбекистане.

Напомним, в день своей инаугурации, 21 января, Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Позже пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах Агентства по международному развитию США (USAID). В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

Затем стало известно, что Агентство США по международному развитию отправило большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск. А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

В середине марта госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что в стране официально прекращено действие 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

Между тем пресс-секретарь Белого дома сообщала, что администрация Байдена потратила 4,5 млн долларов на борьбу с дезинформацией в Казахстане.