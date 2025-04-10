Еще два условия. Почему Армения и Азербайджан до сих пор не подписали мирный договор?

Армения и Азербайджан согласовали окончательный текст мирного договора, но до мира еще далеко, разногласия по принципиальным вопросам сгладить не удалось, и эксперты опасаются, что ситуацией воспользуется Россия, чтобы восстановить свое влияние в регионе.

В конце марта, в день выписки из больницы, папа римский Франциск в послании верующим перечислял события, случившиеся за время его госпитализации. Среди них оказалась редкая хорошая новость с постсоветского пространства.

«…Я рад, что Армения и Азербайджан согласовали окончательный текст мирного соглашения. Я надеюсь, что оно будет подписано как можно скорее и тем самым поможет установлению прочного мира на Южном Кавказе», — писал понтифик. Его энтузиазм разделили официальные представители МИД России, американского Госдепа, НАТО, Евросоюза, Ирана и многих других стран мира.

13 марта Ереван и Баку объявили, что спустя четыре года работы над мирным договором согласовали два последних спорных пункта.

Но президент Азербайджана Ильхам Алиев повторил дополнительные условия — изменение конституции Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ. Ереван готов уступить обоим требованиям, но изменение основного закона требует проведения референдума, исход которого предсказать невозможно.

И если сейчас позиции двух стран сблизились, то затягивание процесса может похоронить шансы на мир, предупреждают эксперты. Правящая партия в Армении, готовая идти на беспрецедентные уступки, все хуже выступает на местных выборах, а оппозиция настроена менее примирительно.

Наблюдатели в Армении и Азербайджане также опасаются, что в переговоры вмешается Россия. Потеряв интерес к Южному Кавказу в начале полномасштабного вторжения в Украину, она может попытаться вернуться в регион в случае перемирия с Киевом.

Военная и дипломатическая рокировка

В результате Второй Карабахской войны осенью 2020 года победитель и побежденный поменялись местами. Азербайджан вернул себе контроль над семью оккупированными районами и частью самого Нагорного Карабаха — региона Азербайджана, который был преимущественно населен армянами и стал предметом ожесточенного этнического конфликта. Единственной из мировых держав, проявивших интерес к конфликту, была Россия, и именно она составила текст соглашения о прекращении огня.

После перемирия Баку хотел сразу перейти к прямым двусторонним переговорам о заключении мирного договора, чтобы закрепить свою победу на бумаге. Но Ереван не был готов принять тяжесть поражения и попытался отыграть свои позиции на дипломатическом поле, чтобы сохранить часть Карабаха под армянским контролем.

«Ереван до последнего старался найти способ исправить ситуацию, сложившуюся после его поражения в войне 2020 года. Армянские чиновники обычно пускались в долгие объяснения о том, что процесс примирения должен быть постепенным, чтобы шаг за шагом выстроить доверие, которое со временем позволит армянам и азербайджанцам встать на путь мирного сосуществования», — пишет Олеся Вартанян, специалист по геополитике Южного Кавказа.

Армения пыталась заручиться поддержкой России, США и Франции — стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ, которая была создана в 1992 году для решения Карабахского конфликта. Но Россия и США не спешили занять сторону Еревана, а проармянская позиция Франции лишь рассорила Париж с Азербайджаном.

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и эскалации на армяно-азербайджанской границе, в которой Москва отказалась поддержать Ереван, армянские власти окончательно потеряли веру в гарантии со стороны России. В отличие от Карабаха, на международно признанные территории Армении распространяются гарантии безопасности в рамках ОДКБ — военного блока во главе с Москвой. Но Ереван остался один на один с Баку.

После этого на границе с армянской стороны была размещена гражданская миссия наблюдателей Евросоюза. А в январе 2025 года, в последние дни администрации Джо Байдена, в Вашингтоне было заключено соглашение о стратегическом партнерстве США с Арменией.

Параллельно армянское правительство пошло на разрыв с прошлым: премьер-министр Никол Пашинян признал Карабах частью Азербайджана и согласился на еще недавно невообразимые уступки в надежде на мир.

«Только на фоне отвлечения внимания Москвы и ослабления ее регионального влияния начались серьезные переговоры», — отмечает эксперт по региону Заур Шириев. Он пишет, что тогда «Россия, занятая оккупацией своего соседа, утратила контроль над регионом».

Но в этот момент Азербайджан перестал спешить с мирным договором. Имея бесспорное военное преимущество над соседом и статус важного газового партнера Евросоюза, Баку восстановил контроль над всей своей территорией военным путем. Армянское население Карабаха бежало в Армению.

После этого Армения продолжила соглашаться на требования Баку. Спорными оставались лишь два пункта: требование убрать европейских наблюдателей с границы и отозвать взаимные иски из международных судов.

Европейские наблюдатели появились в Армении в феврале 2023 года, вскоре после того, как азербайджанские силы заняли небольшую часть территории Армении в результате приграничных эскалаций. Задача наблюдателей — следить за тем, кто именно открывает огонь, и их присутствие на границе давало Еревану если не защиту, то по крайней мере надежду на независимых арбитров, которые гарантировали бы объективную информацию о том, кто на кого напал. Но их присутствие крайне раздражает Баку: азербайджанские провластные медиа обвиняют европейских наблюдателей в дестабилизации региона и шпионаже.

В конце концов Пашинян согласился принять эти требования Азербайджана, полагая, что выбора у Армении нет, а мирный договор может обезопасить страну. Оба пункта вошли в окончательный текст мирного договора — и как только он будет подписан, Ереван готов отказаться от услуг европейских наблюдателей и отозвать иски из международных судов.

Но в дипломатической сфере, как и на поле боя пять лет назад, произошла рокировка: теперь уже Армения торопится заключить мир, а Азербайджан затягивает процесс.

Предварительные условия и претензии к претензиям

«На сегодняшний день текст мирного договора полностью согласован, он состоит из 17 параграфов. Никаких дополнительных условий Азербайджан здесь не выдвигал. Наши условия Армении известны, они не новы», — сказал Ильхам Алиев в начале апреля.

Он назвал два условия: упразднение Минской группы ОБСЕ и изменение конституции Армении. «После выполнения этих двух условий никаких препятствий для подписания мирного договора не будет. Как говорится, мяч на стороне Армении», — добавил Алиев.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для урегулирования Карабахского конфликта, ее возглавили Россия, США и Франция. В последние годы работа Минской группы фактически остановилась, и она существовала лишь на бумаге. Алиев считает, что «Азербайджан сам решил карабахский конфликт», и если нет конфликта, то не нужна и международная группа для его разрешения.

Армянский премьер дал понять, что готов пойти на это требование. Но роспуск группы потребует согласия России, Франции и США и решения Совета министров ОБСЕ, следующее заседание которого пройдет лишь в декабре.

Еще менее предсказуемый и долгий процесс предполагает выполнение второго условия Алиева — изменение армянской конституции.

В 2023 году впервые за более чем тысячу лет в Нагорном Карабахе не осталось армян. Но упоминание спорного региона осталось в принятой в 1990 году декларации о независимости, где говорится о «воссоединении» его с Арменией. В действующей конституции Армении есть отсылка к этой декларации. Баку видит в ней официальную претензию на свою территорию и требует ее убрать.

Азербайджанские дипломаты говорят, что без этого мир невозможен: даже если сейчас Пашинян и его электорат готовы навсегда отказаться от Карабаха, то однажды к власти могут прийти реваншисты, которые воспользуются отсылкой к этой территории в конституции.

Армянское правительство попыталось заверить Баку, что опасаться ему нечего. Конституционный суд Армении постановил, что в основном законе страны не содержится территориальных претензий к другим странам. Более того, в тексте мирного договора прописано взаимное признание территориальной целостности, а также запрет ссылаться на внутренние законы для нарушения договора.

Наконец, Пашинян указывает на то, что конституция Азербайджана ссылается на декларацию о независимости первой республики 1918 года, которая претендовала больше чем на половину современной Армении. Напоминает армянский лидер и о том, что азербайджанские власти называют земли Армении «западным Азербайджаном». Это ли не территориальные претензии, говорит Пашинян.

Однако его аргументы не убедили Баку. Армянское правительство предвидело такой сценарий и уже больше года готовит население к референдуму.

Пашинян говорит, что необходимость новой конституции не связана с требованиями Алиева, но независимые эксперты убеждены: это делается в первую очередь в угоду Азербайджану.

Самым вероятным временем для референдума может быть лето 2026 года, когда должны пройти очередные парламентские выборы — в этом случае вопрос о конституции может быть включен в бюллетень.

Призрак России и новой войны

«Окно возможностей сужается. Если соглашение не будет подписано до конца года, импульс, набранный с 2022 года, может сойти на нет», — пишет Заур Шириев. Он считает, что возможное прекращение огня в Украине, особенно на выгодных Москве условиях, может вновь вернуть внимание России к Южному Кавказу. Все это будет происходить в условиях, когда США меньше всего интересуют события на постсоветском пространстве.

Если администрация Байдена старалась играть активную роль в регионе, то действия и заявления команды Трампа заставили правительство Армении искать «более рациональных» отношений с Москвой, основанных на холодном расчете, считает армянский политолог Тигран Григорян.

«Когда новая администрация в США сама идет на контакты с Москвой, везде, и в частности в Ереване, месседж такой: решайте собственные проблемы со своими соседями, с Россией», — сказал Григорян в интервью «Эху Кавказа».

При этом активизация России в регионе не выгодна ни одной из стран. У обеих накопилось множество обид. В Азербайджане считают свое поражение в Первой Карабахской войне результатом политики Москвы; в Армении поражение во Второй Карабахской войне и последующие эскалации связывают со сговором Москвы с Баку.

Ереван начал процесс евроинтеграции еще в начале 2010-х, но в 2014-м Кремль добился отказа от подписания соглашения об ассоциации Армении с ЕС. Теперь, когда процесс перезапущен и уже активно обсуждается введение безвизового режима, армяне опасаются, что он снова сорвется.

Азербайджан же имеет в лице Турции надежного военного и дипломатического союзника, а его двусторонние отношения с Москвой особенно омрачены после крушения азербайджанского самолета в результате действий российской ПВО.

«Россия может вернуться в регион только через конфликты, а не через мир», — сказал азербайджанский политолог Натиг Джафарли в эфире армянского канала Civilnet.

В Армении также опасаются, что даже после принятия новой конституции Баку не будет торопиться с мирным договором. Олеся Вартанян цитирует армянских политиков и иностранных дипломатов, предполагающих, что за этим последуют требования всенародных извинений или массового покаяния за Карабах.

В разговоре с Би-би-си политолог Тигран Григорян отдельно отметил, что Азербайджан все чаще пытается представить восстановление армянской армии после поражения 2020 года как милитаризацию и требует остановить поставки иностранного оружия в Армению. Он предположил, что после изменения конституции и роспуска Минской группы ОБСЕ следующим требованием может стать ограничение размера и вооружений армянской армии — и что эти требования могут привести к новой эскалации.

В конце апреля Алиев вновь жаловался на «стремительное вооружение, приобретение летального оружия, подстрекательство Армении к новым провокациям со стороны Франции». Речь о том, что с недавнего времени Париж продает Армении оружие, в том числе гаубицы «Цезарь» — что вызывает протесты Москвы и Баку. Другим ключевым поставщиком современных вооружений стала Индия, у которой Армения приобретает в том числе реактивные системы залпового огня.

«Имеют ли реформы в армии Армении какое-либо отношение к Азербайджану? И да, и нет», — комментировал эти обвинения Пашинян. Он говорит, что Армения не собирается нападать на соседа, но пытается подготовиться к угрозам, исходящим от него.

В последние недели — уже после объявления о согласовании мирного договора — Азербайджан стал регулярно обвинять Армению в обстрелах на границе. Минобороны Армении опровергает эти обвинения, как и наблюдательная миссия Евросоюза.

Политические риски и условные границы

Исход референдума о новой конституции будет тесно связан с судьбой Пашиняна. Инициатива здесь полностью принадлежит ему и его правящей партии, а самые разные силы оппозиции, от пророссийских до проевропейских партий, выступают против смены основного закона.

Недавние результаты голосования в Армении показывают, что правящая партия уже не имеет поддержки большинства избирателей. Последними стали выборы в городской совет Гюмри, второго по размеру города страны, где правящая партия не получила большинства и ожидается назначение мэра от оппозиции.

Но местные выборы не всегда отражают ситуацию в стране — на предвыборную кампанию в Гюмри влияли, например, местные клановые разногласия. Кроме того, на парламентских выборах список партии будет возглавлять Пашинян, который остается самым популярным политиком в стране, даже если его рейтинг снизился в разы с начала его правления. Оппозиция же крайне разделена и не имеет единого лидера — ссорятся между собой даже силы, не имеющие идеологических разногласий, такие как партии бывших президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.

Поводом для возобновления конфликта могут стать и два вопроса, которые были исключены из текста мирного договора — открытия коммуникаций и делимитации границ. Пока что представители двух стран согласовали позицию лишь по небольшому участку границы. Обвиняя Армению в обстрелах, Минобороны Азербайджана говорит об «условной границе» и использует азербайджанские названия для территорий внутри Республики Армения.

Остается еще и вопрос дорог. После заключения мирного договора границы между странами должны открыться — но на каких условиях, не могут договориться уже почти пять лет. Азербайджан настаивает на праве на «коридор», который бы связал его основную территорию с Нахичеванью, эксклавом, через территорию Армении. По версии Баку, это должен быть беспрерывный путь вне контроля армянских пограничников — и под охраной третьей стороны, в качестве которой Россия предлагала услуги погранслужбы ФСБ России.

Ереван видит в этом сценарии нарушение своего суверенитета и территориальной целостности. Взамен он предлагает компромиссные решения, такие как передача паспортного и таможенного контроля на этом участке на аутсорс международной компании. Идея в том, что азербайджанцы не будут иметь дела с армянскими пограничниками, но Армения все же будет контролировать свою границу.

Баку отвергает компромиссные варианты, но при этом активно строит свои участки железной дороги, которая должна заработать по этому маршруту. Это означает, что вскоре перед Пашиняном может встать дилемма: пойти на еще одну уступку в вопросе, который он обозначал как «красную линию» для Армении, или отказаться — в условиях того, что ни одна из мировых и региональных держав не гарантирует безопасность Армении.

«Мы были и остаемся максимально креативными и гибкими в этом вопросе, — говорил армянский премьер. — Непонятно, почему эти предложения отвергаются Азербайджаном. Надеюсь, не в целях создания ложного повода для эскалации».

Григор Атанесян, Магеррам Зейналов

Би-би-си