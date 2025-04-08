Эрдоган подал иск против главы оппозиции Турции на 13 тыс. долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск против председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля на сумму около 13 тыс. долларов.

Об этом сообщил адвокат президента Турции Хюсейин Айдын в своем аккаунте в X. По его словам, в иске содержится требование о возмещении морального вреда в размере 500 тыс. лир (около 13,1 тыс. долларов или 6,8 млн тенге - прим. ред.) за оскорбления и сравнения с хунтой.

"В гражданский суд первой инстанции Анкары был подан иск о возмещении морального ущерба в размере 500 тыс. турецких лир против Озгюра Озеля из-за его беспочвенных обвинений и оскорбительных выражений, таких как "член хунты" в адрес нашего президента во время внеочередного съезда.

Кроме того, в Главную прокуратуру Анкары была подана уголовная жалоба за оскорбление президента", - написал Айдын в Х.

По данным ТАСС, 6 апреля в Анкаре прошел внеочередной съезд партии, на котором Озель был переизбран на пост главы основной в стране оппозиционной Народно-республиканской партии. В ходе выступления политик сравнил Эрдогана и его правительство с путчистами и назвал их "хунтой, захватившей страну".

Напомним, в конце марта этого года в Турции избрали и. о. мэра Стамбула, пост занял еще один представитель оппозиционной партии Нури Аслан.

До этого другой представитель Народно-республиканской партии и мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта. После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле и Анкаре запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих. СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание. 23 марта, стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека. 23 марта Суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу.

Добавим, что посольство Казахстана ранее обращалось к находящимся в Турции гражданам РК с просьбой соблюдать меры предосторожности. Ситуацию также комментировали в казахстанском МИДе.