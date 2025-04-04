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Содержать любовниц за свой счет рекомендовал Лукашенко чиновникам

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Alexander Nemenov / Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании призвал чиновников тратить на любовниц не бюджетные деньги, а свои, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Глава Беларуси провел совещание по вопросу об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта. На мероприятии он заявил, что средства, выделяемые на развитие спорта в стране, необходимо тратить эффективно.

"По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то... вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте, где хотите", — заявил Лукашенко.

По словам главы Беларуси, у него нет проблем с тем, чтобы отследить, куда на самом деле идут государственные деньги.

Как отмечает издание, в конце прошлого года поручил новому министру культуры республики Руслану Чернецкому навести порядок в сфере культуры или умереть.

"Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере", — заявил президент РБ.

При этом он отдельно отметил, что уход предыдущего министра Анатолия Маркевича не связан с тем, что тот не справился со своей работой. Экс-министра Лукашенко назвал "человеком с другой сферы", добавив, что тому было "очень тяжело".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233313-soderzhat-lyubovnic-za-svoy-schet-rekomendoval-lukashenko-chinovnikam/