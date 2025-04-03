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США останутся в НАТО, заявил госсекретарь Рубио

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Флаг НАТО
Флаг НАТО. Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США останутся в НАТО и продолжат играть активную роль в альянсе. Также, по его словам, Штаты хотят, чтобы организация стала сильнее.

По словам госсекретаря, Дональд Трамп дал понять, что США поддерживают НАТО, передает РИА Новости.

"США - часть НАТО, США остаются такими же активными в НАТО, как и раньше... Трамп ясно дает понять, что поддерживает НАТО, что мы останемся в НАТО", - заявил Рубио.

Ранее Трамп выступал с критикой в адрес НАТО еще до своей победы на президентских выборах. По данным Русской службы Би-би-си, Трамп был намерен "поощрять" агрессивные страны с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.

Отмечалось, что в 2018 году Трамп был настолько недоволен невыполнением некоторыми европейскими странами согласованной квоты расходов на оборону в размере 2% от ВВП, что пригрозил выходом США из альянса.

Также мы писали, что в прошлом Трамп неоднократно заявлял, что США могут выйти из НАТО. Он настаивал, что Америка вынуждена платить слишком большую долю в бюджет альянса.

В марте этого года американский лидер рассматривал возможность изменения условий участия США в Организации Североатлантического договора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232878-ssha-ostanutsya-v-nato-zayavil-rubio/