Самолет ООН совершил жесткую посадку и загорелся в Сомали (видео)

Во вторник, 1 апреля, самолет ООН из-за технической неисправности совершил жесткую посадку в столице Сомали Могадишо. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщает телеканал Arlaadi Media, борт направлялся в город Байдабо, в салоне самолета находилось 17 человек.

"Когда возникла неустановленная техническая проблема, из-за которой борт не смог безопасно приземлиться в Байдабо, экипаж принял решение вернуться в международный аэропорт Аден-Адде в Могадишо, однако по прибытии самолет столкнулся с дополнительными трудностями при посадке.

Поскольку передняя стойка шасси не раскрылась, были активированы аварийные протоколы, и авиационные власти скоординировали управляемую посадку на взлетно-посадочную полосу", - говорится в материале.

Несмотря на сложные обстоятельства, самолет благополучно приземлился без существенных повреждений.

"Все пассажиры были благополучно эвакуированы, о травмах или повреждениях не сообщается", — сообщили источники издания.

Власти Сомали начали расследование, чтобы определить причину неисправности.

Между тем, по данным издания The East African, при приземлении самолета на борту возник небольшой пожар, который был быстро потушен. Согласно информации этого издания, на борту было 22 человека, а не 17. Здесь также сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал, начато расследование.