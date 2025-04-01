Переименовать грецкий орех в кыргызский предложил глава ГКНБ

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев во время посадки саженцев в Джалал-Абадской области призвал называть грецкий орех кыргызским, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kg.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал называть грецкий орех кыргызским. Об этом он сказал во время посадки саженцев в Джалал-Абадской области.

По словам Ташиева, родиной грецкого ореха является Кыргызстан.

"Эти орехи росли у нас тысячелетиями, и здесь находится самая крупная ореховая плантация в мире. Из нашей страны орех распространился по всему миру: его называли грецким, турецким, испанским, венгерским, но на самом деле родиной грецкого ореха является Кыргызстан. Мы не должны называть его грецким или турецким - мы должны называть его кыргызским.

Мы, кыргызы, не умеем хвалить себя. Думаем, что если он грецкий, значит, хороший. Наоборот, это греки взяли его у нас. И турки, и китайцы тоже. Это нужно превратить в бренд", - заявил глава спецслужбы.

Он призвал местные власти, госорганы и всех кыргызстанцев называть орех не грецким, а кыргызским.

По теме дискуссионных предложений напомним, ранее в январе депутат парламента Кыргызстана предложил перенести Бишкек в другое место и разместить там кабмин. Это связано с проблемой смога и пробок в городе.

А в декабре прошлого года депутат Жогорку Кенеш Дастан Бекешев предложил легализовать в Кыргызстане легкие виды наркотиков. По его мнению, это поможет в борьбе с синтетическими наркотиками.