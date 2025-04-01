Семью бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвой дома в США: полиция не называет причины смерти

Тела бывшего менеджера Bloomberg, его жены и их маленькой дочери были найдены в их особняке в Южной Каролине на юго-востоке США, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Как пишет издание, ссылаясь на сообщение от местных властей, в полицию обратился обеспокоенный сосед семьи. Прибывшие полицейские обнаружили мертвыми бывшего менеджера агентства Bloomberg 54-летнего Ричарда Самарела, его 45-летнюю жену Лину Марию Самарела и их 9-летнюю дочь.

В полиции отказались называть причины смерти всей семьи, заявив лишь, что угрозы общественности нет. Издание отмечает, что пока неясно, погибли они в результате несчастного случая или их смерть носит криминальный характер.

У пары, по данным агентства, остались еще одна дочь и маленький сын. Они не пострадали. По словам полицейских, "когда произошел инцидент, другие члены семьи были в школе".

Согласно информации в соцсетях, пара состояла в браке с 2009 года, а по данным издания, Ричард Самарела ранее работал инвестиционным менеджером в Bloomberg LP, а его жена Лина – в Департаменте по делам ветеранов США.

Отмечается, что семья жила довольно богато, а дом, в котором были найдены тела погибших, стоит 800 тыс. долларов (402,8 млн тенге).

По данным РБК, Bloomberg L.P. является одним из лидирующих мировых информационных агентств и занимает 33% рынка финансовой информации. Ее штат состоит более чем из 100 тыс. сотрудников в 126 офисах по всему миру.

Помимо терминала, компания имеет большое число медиапродуктов — новостное агентство, телевидение, радио, а также проводит свои мероприятия.

Доходы от бизнеса оцениваются в 12 млрд долларов в год.