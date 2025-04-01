Взрыв произошел на газопроводе в Малайзии: пострадали по меньшей мере 25 человек (видео)
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В районе Путра-Хайтс в Малайзии произошел крупный пожар на газопроводе Petronas. Власти начали эвакуацию местных жителей, есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на New Straits Times.
Как сообщает издание, сегодня в Путра-Хайтс, Селангор (штат Малайзии) произошел крупный пожар на газопроводе Petronas, и власти начали эвакуацию местных жителей для обеспечения безопасности.
На видео показаны драматические сцены оранжевого пламени, взмывающего вверх над газопроводом, который виден за несколько километров.
Помощник директора пожарно-спасательного управления Селангора Ахмад Мухлис Мухтар сообщил, что они получили сигнал бедствия в 8:23, и в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
В материале отмечается, что газопровод принадлежит государственной энергетической компании Petronas.
Так как пожар произошел недалеко от жилого района, пожарно-спасательная служба совместно с другими службами эвакуируют жителей близлежащих домов. По оценке Ахмад Мухлис Мухтара, в результате взрыва пострадало 500 м газопровода.
В результате инцидента пострадали не менее 25 человек.
Годом ранее мы писали, что в Иране на главной газопроводной линии страны произошел мощный взрыв. Кадры происшествия появились в Сети.
А в 2023 году взрыв прогремел на газопроводе в Турции в результате землетрясения.
До этого на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии прогремел мощный взрыв. Около тысячи человек эвакуированы, сообщалось о 20 пострадавших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232023-vzryv-proizoshel-na-gazoprovode-v-malayzii-postradali-po-menshey-mere-25-chelovek-video/