Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Взрыв произошел на газопроводе в Малайзии: пострадали по меньшей мере 25 человек (видео)

Опубликовано:

Взрыв на газопроводе в Малайзии
Взрыв на газопроводе в Малайзии. Кадр из видео: x.com/volcaholic1

В районе Путра-Хайтс в Малайзии произошел крупный пожар на газопроводе Petronas. Власти начали эвакуацию местных жителей, есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на New Straits Times.

Как сообщает издание, сегодня в Путра-Хайтс, Селангор (штат Малайзии) произошел крупный пожар на газопроводе Petronas, и власти начали эвакуацию местных жителей для обеспечения безопасности.

На видео показаны драматические сцены оранжевого пламени, взмывающего вверх над газопроводом, который виден за несколько километров.

Помощник директора пожарно-спасательного управления Селангора Ахмад Мухлис Мухтар сообщил, что они получили сигнал бедствия в 8:23, и в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

В материале отмечается, что газопровод принадлежит государственной энергетической компании Petronas.

Так как пожар произошел недалеко от жилого района, пожарно-спасательная служба совместно с другими службами эвакуируют жителей близлежащих домов. По оценке Ахмад Мухлис Мухтара, в результате взрыва пострадало 500 м газопровода.

В результате инцидента пострадали не менее 25 человек.

Годом ранее мы писали, что в Иране на главной газопроводной линии страны произошел мощный взрыв. Кадры происшествия появились в Сети.

А в 2023 году взрыв прогремел на газопроводе в Турции в результате землетрясения.

До этого на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии прогремел мощный взрыв. Около тысячи человек эвакуированы, сообщалось о 20 пострадавших.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232023-vzryv-proizoshel-na-gazoprovode-v-malayzii-postradali-po-menshey-mere-25-chelovek-video/