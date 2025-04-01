Взрыв произошел на газопроводе в Малайзии: пострадали по меньшей мере 25 человек (видео)

В районе Путра-Хайтс в Малайзии произошел крупный пожар на газопроводе Petronas. Власти начали эвакуацию местных жителей, есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на New Straits Times.

Как сообщает издание, сегодня в Путра-Хайтс, Селангор (штат Малайзии) произошел крупный пожар на газопроводе Petronas, и власти начали эвакуацию местных жителей для обеспечения безопасности.

На видео показаны драматические сцены оранжевого пламени, взмывающего вверх над газопроводом, который виден за несколько километров.

Помощник директора пожарно-спасательного управления Селангора Ахмад Мухлис Мухтар сообщил, что они получили сигнал бедствия в 8:23, и в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

В материале отмечается, что газопровод принадлежит государственной энергетической компании Petronas.

Так как пожар произошел недалеко от жилого района, пожарно-спасательная служба совместно с другими службами эвакуируют жителей близлежащих домов. По оценке Ахмад Мухлис Мухтара, в результате взрыва пострадало 500 м газопровода.

В результате инцидента не менее 25 человек.

Годом ранее мы писали, что в Иране на главной газопроводной линии страны произошел мощный взрыв. Кадры происшествия появились в Сети.

А в 2023 году взрыв прогремел на газопроводе в Турции в результате землетрясения.

До этого на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии прогремел мощный взрыв. Около тысячи человек эвакуированы, сообщалось о 20 пострадавших.