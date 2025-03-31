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Штаб-квартиру партии Трампа подожгли в США (фото)

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Фото с места ЧП
Фото с места ЧП: newmexico.gop

Республиканская партия США, в которой состоит в том числе и президент страны США Дональд Трамп, заявила о поджоге штаб-квартиры в Нью-Мексико, передает NUR.KZ со ссылкой на партию.

Как сообщили в партии, поджог был совершен 30 марта утром.

Помимо поджога, на стены здания штаб-квартиры неизвестные нанесли краской надпись ICE=KKK, в которой, судя по всему, Иммиграционная и таможенная полиция США отождествляется с ку-клукс-кланом.

"Это ужасное нападение, подпитываемое ненавистью и нетерпимостью, является прямым посягательством на наши ценности, свободы и наше право на политическое выражение.

Это не единичный случай. Это часть тревожной картины политически мотивированного насилия, которое преследует нашу страну, - отчасти подпитываемого молчанием и неявным поощрением со стороны прогрессивных лидеров, которые отказываются осуждать эти акты.

Их неспособность противостоять политическому насилию создала среду, в которой подобные атаки не только возможны, но и все чаще случаются", - говорится в заявлении партии.

Телеканал CBS News сообщает, что расследование поджога будут вести ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. 

Как пишет РБК, ссылаясь на пожарную службу Альбукерке, пламя начали тушить в течение пяти минут.

"Поврежден главный вход, задымлено во всем здании. Сообщений о пострадавших среди гражданского населения или пожарных не поступало", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Штатах начали бойкотировать компанию Илона Маска Tesla.

В штате Орегона несколько человек в маске забросал коктейлями Молотова автосалон Tesla. Еще один неизвестный пытался поджечь автомобили в Лавленде (Колорадо), третий - повредил зарядные станции в Чарлстоне (Южная Каролина), оставив оскорбительные надписи о президенте США Дональде Трампе.

Генпрокурор страны Памела Бонди назвала произошедшее "внутренним терроризмом" и пообещала "отправить их за решетку".

В Минюсте заявили, что злоумышленникам грозит от пяти до двадцати лет тюрьмы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231691-respublikanskaya-partiya-ssha-zayavila-o-podzhoge-svoey-shtab-kvartiry/