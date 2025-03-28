"Штатный киллер": участник банды из Беларуси около 20 лет скрывался в Казахстане

В Костанае задержан участник банды из Беларуси Виктор Рецкий, который входил в состав преступной организации с 1992 года и выполнял роль штатного киллера, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД страны.

Как сообщает ведомство в Telegram-канале, в результате тесного взаимодействия МВД Беларуси с коллегами из Казахстана в Костанае задержан участник банды Морозова Виктор Рецкий.

"️Согласно имеющимся оперативным данным фигурант входил в состав преступной организации с 1992 года и выполнял роль штатного киллера. Совершил ряд убийств и иных тяжких и особо тяжких преступлений. В январе 2005 года был объявлен в межгосударственный, а затем международный розыск по линии Интерпола.

Известно, что Рецкий скрывался от уголовного преследования по поддельным документам на территории России и Казахстана", - отмечается в сообщении.

В настоящее время мужчина экстрадирован в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности.