"Чтобы не повторилось": Британия проведет расследование аварии, которая привела к закрытию аэропорта "Хитроу"

Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд поручил Национальному оператору энергетической системы (NESO) срочно расследовать масштабное отключение электроэнергии, которое было вызвано пожаром на подстанции на западе Лондона и привело к закрытию главного аэропорта страны «Хитроу» на много часов в пятницу.

NESO управляет электросетью. Министерство энергетической безопасности и углеродной нейтральности объявило, что оператор электросети должен представить «четкую картину обстоятельств вокруг этого инцидента» и оценить «энергетическую устойчивость страны в целом», с тем чтобы «произошедшее больше никогда не повторилось».

Первых выводов от него ожидают в течение шести недель. Они будут представлены Министерству энергетической безопасности и углеродной нейтральности и независимому регулятору энергетического сектора Ofgem.

«Мы полны решимости разобраться в случившемся и понять, какие нужно извлечь уроки», - подчеркнул Милибэнд.

Ранним утром 21 марта пожар на электроподстанции North Hyde прервал энергоснабжение аэропорта «Хитроу» и большого числа других потребителей в этом районе на западной окраине Лондона. «Хитроу» утром объявил о закрытии, в результате чего около 1400 рейсов, по данным FlightRadar было отменено. Около 120 из них были перенаправлены в другие аэропорты.

Расследование пожара на подстанции ведет контртеррористический отдел Столичной полиции (известной в массовой культуре как Скотленд-Ярд), однако его детективы пока не нашли никаких подозрительных обстоятельств, сообщила полиция.

Что сейчас происходит в «Хитроу» и есть ли у него резервные источники электроэнергии?

Во второй половине дня в пятницу энергоснабжение было налажено, и к вечеру «Хитроу» смог возобновить часть рейсов. К утру субботы (ночью «Хитроу» не принимает и не отправляет рейсы) аэропорт уже работал полноценно, но последствия множества отмененных рейсов продолжали сказываться: согласно табло аэропорта, более 30 исходящих рейсов были отменены, более 15 задержаны. Также было отменено больше 70 прибывающих рейсов.

Электроподстанции преобразуют, передают и распределяют электроэнергию на определенных уровнях напряжения.

Как пишет корреспондент Би-би-си Том Симондс, «Хитроу» подключен к трем подстанциям, в нем есть резервные дизельные генераторы, а во втором терминале имеется собственная небольшая электростанция на биомассе мощностью в 10 мегаватт.

Источники бесперебойного питания на аккумуляторах обеспечивали работу критических систем, таких как диспетчерская служба, но для работы всего аэропорта их было недостаточно.

По словам директора аэропорта Томас Вудби, после выхода из строя подстанции North Hyde альтернативные точки подключения к электросети могли обеспечить весь аэропорт, но только после сложного процесса перекоммутации. Этот процесс включал в себя не только перераспределение источников электроэнергии, но и запуск и тестирование множества отключившихся систем — от эскалаторов до систем заправки самолетов.

На эти операции, по его словам, и ушла большая часть дня в пятницу.

В субботу вечером Вудби выпустил новое заявление, в котором приветствовал объявленное правительством расследование. «Мы поддержим все усилия, направленные на то, чтобы понять причины и последствия вчерашнего инцидента за пределами аэропорта», — заявил он.