Следующий шаг Путина? Как страны Балтии пытаются обезопасить себя

«Я поступил на службу в военно-воздушные силы 35 лет назад, когда мне было 18 лет, и сразу отправился в Германию, летать на самолетах Tornado, — говорит Энди Терк, заместитель командующего Силами дальнего радиолокационного обнаружения. — Это было под конец холодной войны, и наша роль была связана с ядерным оружием».

«После войны мы надеялись на «мирные дивиденды», на геополитические изменения, но, очевидно, это не то, чего хочет Россия. А теперь мой старший сын рвется служить в военно-воздушных силах, хочет внести свой вклад… Это какой-то замкнутый круг».

Мы находимся на высоте около 30 000 футов над Балтийским морем, на самолете-разведчике НАТО, оснащенном гигантским сияющим на солнце радаром в форме гриба. Этот радар позволяет членам экипажа сканировать регион на сотни миль вокруг, отслеживая потенциально подозрительную активность России.

Миссии воздушного патрулирования вроде этой, а также в целом членство в НАТО долгое время обеспечивали безопасность стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии, которые граничат с Россией. Но симпатия президента США Дональда Трампа к Путину меняет ситуацию.

Трамп ясно дал понять Европе, что, впервые со времен Второй мировой войны, ей не стоит воспринимать военную поддержку США как нечто само собой разумеющееся.

Это заставляет страны Балтии нервничать. Они провели 40 лет в составе Советского Союза, пока тот не распался в конце холодной войны. Сейчас они являются членами как ЕС, так и НАТО, но Путин по-прежнему считает, что Балтия должна вернуться в сферу влияния России.

И если российский президент одержит победу в Украине, не переключит ли он затем свое внимание на государства Балтии — особенно если почувствует, что Трамп не захочет вмешиваться и защищать их?

«Экономика России перестраивается»

Иэн Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ, считает, что если в Украине в конечном итоге будет достигнуто долгосрочное перемирие, Путин вряд ли остановится на этом.

«Никто в здравом уме не хотел бы думать, что новая война в Европе не за горами. Но реальность такова, что все больше европейских представителей разведки говорят нам об этом… Будь то через три года, пять лет или десять лет — они говорят, что представление о том, что мир в Европе продлится вечно, теперь осталось в прошлом».

Российская экономика встала на военные рельсы. Примерно 40% федерального бюджета тратится на оборону и внутреннюю безопасность, все большую часть экономики занимает военное производство.

«Мы видим, на что перестраивается российская экономика, — подчеркивает Бонд, — и это явно не мир».

«Уловки и тактика» на границе с Эстонией

Когда приезжаешь в продуваемый ветрами город Нарву на севере Эстонии, становится ясно, почему страна чувствует себя уязвимой.

Граница Эстонии и России тянется с севера на юг. Нарву от Ивангорода, что на российской стороне, отделяет одноименная река. На ее берегах стоят средневековые крепости: одна под российским флагом, другая — под эстонским. Между ними — мост, один из последних все еще открытых пешеходных переходов между Европой и Россией.

«Мы привыкли к их уловкам и тактике», — говорит глава Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

«В российской угрозе для нас нет ничего нового», — говорит он. Сейчас, по словам Беличева, «на границе постоянно происходят провокации и сохраняется напряженность».

Пограничная полиция зафиксировала с помощью тепловизоров, как российские пограничники под покровом темноты убирали буи в реке Нарва, которые обозначают границу между двумя странами.

«Мы используем воздушные средства — дроны, вертолеты и самолеты, все они зависят от GPS-сигнала, — и постоянно происходит глушение GPS. Это серьезно сказывается на том, насколько эффективно мы можем выполнять свои задачи».

Позже я прошла по заснеженному мосту до российской границы, не переходя его. Российский пограничник смотрел на меня, а я — на него. Нас разделяли всего несколько метров.

В прошлом году Эстония укрепила мост «драконьими зубами» — пирамидальными противотанковыми заграждениями из армированного бетона.

Я не слышала, чтобы кто-то предполагал, что Россия пошлет через этот мост танковые колонны. Ей это и не нужно. Даже небольшая группа солдат может серьезно дестабилизировать ситуацию.

Примерно 96% жителей Нарвы — носители русского языка. Многие имеют два гражданства, Эстонии и России.

Эстония опасается, что Путин может использовать большое количество русскоязычных в Нарве как повод для вторжения. Он уже делал так в Грузии и Украине.

Из-за этих опасений Эстония, вместе с Латвией, Литвой и Польшей, объявила о планах выйти из конвенции о запрете противопехотных мин.

Как заявили министры обороны этих стран, это позволит им «более гибко» защищать свои границы. Литва уже ранее в этом месяце вышла из международной конвенции о запрете кассетных боеприпасов.

Выше ли риск для тех стран, что не входят в НАТО?

Камиль Гранд, бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям, считает, что после Украины Путин вряд ли захочет рисковать и нападать на членов НАТО, он скорее выберет своей целью страну, не входящую в военный альянс (такую, как, например, Молдова).

По словам Гранда, страны Балтии традиционно чувствовали себя более уязвимыми, чем остальная часть НАТО, потому что они географически изолированы от западноевропейских союзников. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину к НАТО присоединились Швеция и Финляндия.

«Балтийское море стало морем НАТО», — отмечает он.

Доктор Марион Мессмер, старший научный сотрудник Программы международной безопасности в Чатем-Хаус, британском Королевском институте международных отношений, считает, что наиболее вероятной причиной войны с Россией станет просчет, а не преднамеренный замысел.

Если удастся достичь мира в Украине, то, как прогнозирует Мессмер, Россия продолжит кампании по дезинформации и кибервойну с Европой, а также диверсии и шпионаж в Балтийском море.

«Я думаю, что они продолжат любую дестабилизирующую деятельность, даже если мирное соглашение окажется благоприятным для Украины», — говорит она. И добавляет:

«Один из рисков, который я вижу, заключается в том, что в Балтийском море может произойти случайный инцидент — непреднамеренный, но являющийся следствием российской активности в «серой зоне» и политики балансирования на грани, когда Москва думает, что контролирует ситуацию, но в итоге оказывается, что это не так. Это может перерасти в столкновение между государством-членом НАТО и Россией, что затем может привести к чему-то более серьезному».

Однако Камиль Гранд не хотел бы принижать риск того, что Путин решит выбрать следующей целью и страны Балтии.

Насколько сплоченным окажется НАТО?

Вероятно, российский президент сначала задумается над тем, насколько велика вероятность того, что союзники по НАТО дадут отпор его действиям.

Рискнули бы США или даже Франция, Италия или Великобритания вступить в войну с ядерной Россией из-за Нарвы — небольшого города в крошечной Эстонии на восточной окраине НАТО?

А что, если мы увидим повторение событий, произошедших в Донбассе в 2014 году, когда пророссийские силы, вовлеченные в конфликт, не идентифицировали себя как российских солдат?

Это дало бы Путину возможность правдоподобно отрицать свою причастность. В таких обстоятельствах стало бы НАТО помогать Эстонии?

Если нет, то это очень соблазнительный вариант для Путина. Это подорвало бы принцип единства западного военного альянса, который он ненавидит, и дестабилизировало бы весь Балтийский регион — и политически, и экономически, и социально. Даже ограниченное российское вторжение может отпугнуть иностранных инвесторов, которые сейчас рассматривают регион как стабильный.

Еще одно опасение Эстонии связано с тем, что Дональд Трамп может вывести или значительно сократить американское военное присутствие в Европе.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, с которым мы встретились в Таллине, старается делать вид, что все в порядке.

«Что касается присутствия США, мы не знаем, какое решение примет американская администрация. Они ясно дали понять, что сосредоточат больше внимания на Тихоокеанском регионе, и сказали, что Европа должна брать больше ответственности за саму себя. Мы с этим согласны. Мы должны верить в себя и доверять нашим союзникам, в том числе американцам… Я вполне уверен, что нападение даже на небольшую часть Эстонии — это нападение на НАТО».

«И тогда возникает вопрос ко всем союзникам, ко всем 32 членам альянса, — добавляет Певкур. — Мы вместе или нет?»

«Путиноустойчивость»

Чувство незащищенности и непредсказуемости у стран «восточного фланга» НАТО проявляется в законах, которые принимаются в регионе.

Польша недавно объявила, что каждый взрослый мужчина в стране должен быть готов к бою, а новая программа военной подготовки вступит в силу к концу года. Премьер-министр Дональд Туск выразил заинтересованность в предложении Франции к европейским союзникам совместно использовать ее «ядерный зонтик», если США откажется от своего «ядерного щита» для Европы.

Жителям стран Балтии не нужно объяснять, почему большая часть государственных средств должна идти на оборону. Например, в Эстонии вводится новый закон, согласно которому во всех новых офисных и жилых зданиях определенного размера должны быть предусмотрены бункеры или бомбоубежища.

Таллин также недавно объявил, что со следующего года будет тратить на оборону 5% ВВП. Литва заявила, что стремится к уровню 5-6%.

Польша вскоре будет выделять на оборону 4,7% ВВП и надеется создать крупнейшую армию в Европе, превзойдя Великобританию и Францию. Для сравнения: США тратят на оборону примерно 3,7% ВВП, Великобритания — 2,3%, с планами увеличить этот показатель до 2,6% к 2027 году.

Страны, граничащие с Россией, могли принять это решение в том числе в надежде сохранить поддержку Трампа и американские гарантии безопасности.

В этом месяце он повторил свою ранее озвученную позицию: «Если (страны НАТО) не платят, я не буду их защищать. Нет, я не буду их защищать».

Мэттью Уитакер, выдвинутый Трампом на должность постпреда США в НАТО, заявил, что минимальный уровень расходов стран НАТО на оборону должен составлять 5% — тем самым будет обеспечиваться статус НАТО как самого успешного военного альянса в истории.

План Б для Эстонии

Из-за противоречивых сигналов из Вашингтона Эстония все больше полагается на поддержку европейских союзников. Здесь ключевую роль играет Великобритания. В Эстонии размещено 900 британских военнослужащих, и это крупнейшая постоянная зарубежная дислокация британских войск. Великобритания пообещала увеличить свое присутствие еще больше.

На военной базе Тапа расположены огромные, заполненные бронетехникой ангары, по которым гуляет эхо.

«В дальнем конце ангара вы увидите танки Challenger, наши основные боевые танки, — объясняет майор Алекс Хамфрис, один из командиров эстонского контингента, находящийся там на шестимесячной ротации. — Это действительно критически важная часть нашего военного потенциала. Для британских сил это отличная возможность проявить себя».

На вопрос, обращалась ли Эстония к Великобритании с просьбой увеличить военное присутствие из-за ощущения большей уязвимости, майор отвечает так:

«Я думаю, НАТО в целом чувствует себя уязвимым. Восточный фланг — это действительно важный рубеж для нашей коллективной обороны. Все в странах Балтии и Восточной Европе ощущают довольно явную и очевидную угрозу, исходящую от Российской Федерации. Мы не хотим, чтобы дело дошло до войны, но если это произойдет, мы полностью едины и готовы нанести России летальный урон, чтобы защитить Эстонию».

Тем не менее, если речь не идет о прямом нападении, решение о том, в каком случае британские войска или силы НАТО будут участвовать в военных действиях, будет зависеть от политических решений, принятых в тот момент.

Поэтому Эстония ничего не считает само собой разумеющимся. Именно поэтому она активно готовит новые армейские бункеры на границе с Россией и инвестирует в производство дронов. Хотя ее вооруженные силы не обладают достаточной мощью, чтобы в одиночку отразить российское нападение, Эстония тщательно изучает уроки, которые преподнесла война в Украине — судьбу которой она очень надеется не разделить.

Это перевод материала европейского редактора Би-би-си Кати Адлер, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.