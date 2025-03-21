Нетаньяху уволил главу контрразведки "Шин-Бет". Верховный суд приостановил это решение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил главу спецслужбы "Шин-Бет" (она же ШАБАК). Официальными основаниями для этого были заявлены утрата доверия и "оперативный провал", сделавший возможным атаку ХАМАС 7 октября 2023 года, но оппоненты Нетаньяху считают, что это незаконно. Верховный суд Израиля вскоре приостановил действие решения правительства.

Верховный суд "заморозил" увольнение Ронена Бара до слушаний по делу, которые должны пройти не позднее 8 апреля.

Решение уволить главу "Шин-Бет" было принято правительством в ночь на 21 марта, но о намерении сделать это Нетаньяху заявил в видеообращении еще в воскресенье, сославшись на "продолжающееся недоверие" между ними, которое "нарастало со временем". Как пишет Times of Israel, последним рабочим днем Бара станет 10 апреля, но он может уйти и раньше, если правительство быстрее одобрит нового руководителя "Шин-Бет".

Перед заседанием правительства Нетаньяху отправил его членам письмо, в котором говорил об "устойчивой утрате профессионального и личного доверия" между ним и Баром, которая усугубилась в ходе войны, и в особенности в последние месяцы, и это помимо "оперативного провала" 7 октября 2023 года.

На заседании премьер-министр назвал Бара слишком мягким человеком, которому не хватает агрессии в переговорах о заложниках, которых удерживает ХАМАС. Нетаньяху утверждает, что после того, как Бара исключили из команды переговорщиков, утечки информации резко сократились, и часть заложников удалось вернуть.

Почему это решение критикуют?

Ронер Бар не присутствовал на заседании и назвал свое увольнение политически мотивированным и "запятнанным конфликтом интересов", поскольку "Шин-Бет" расследует участие советников премьер-министра в возможном лоббировании интересов Катара. Партия Нетаньяху "Ликуд" отвергает эти обвинения.

Это расследование в конце прошлого месяца поручила "Шин-Бет" и полиции генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара. Она и сама открыто критикует Нетаньяху и находится под угрозой увольнения. Она заявила, что Бар не может быть уволен, пока законность этого решения не будет проверена.

"Шин-Бет" — это служба внутренней безопасности и контрразведки. Деятельность и состав спецслужбы глубоко засекречены.

Правительство увольняет главу службы впервые в истории Израиля, и высказанное Нетаньяху намерение уволить Бара усилило антиправительственные протесты в Иерусалиме.

Тысячи израильтян присоединились к демонстрантам, выступающим против продолжения военных действий в Газе.

Уже после принятия решения оппозиционная центристская партия "Еш Атид", возглавляемая Яиром Лапидом, заявила, что от имени нескольких оппозиционных партий подала апелляцию на увольнение Бара, и назвала его решением, принятым из-за явного конфликта интересов.

Израильская неправительственная организация "Движение за качество власти" тоже подала апелляцию и назвала решение правительства представляющим риск для национальной безопасности.