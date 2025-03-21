Макрон анонсировал саммит с участием Зеленского

Саммит "коалиция желающих" по Украине состоится в Париже в четверг, 27 марта. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Планируется и участие Владимира Зеленского.

Как сообщает РБК, на саммите по Украине в Париже будет присутствовать украинский лидер Владимир Зеленский. Саммит запланирован на 27 марта.

По данным Bloomberg, в Париже европейские страны обсудят свою позицию по Украине и требования к мирному урегулированию конфликта.

На встрече, в частности, будут присутствовать Германия, Италия, Польша и другие страны ЕС, а также государства, которые не входят в союз, в том числе Великобритания и Канада.

Напомним, на днях сообщалось, что представители Евросоюза и правительства Великобритании соберутся в Лондоне, чтобы обсудить "пути усиления давления на Россию и обеспечения мира в Украине".

Ранее усилить давление на Путина призывал глава Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что российский лидер "не говорит "нет" напрямую, но делает так, что все затягивается или принятие нормальных решений становится невозможным".

Речь шла о 30-дневном перемирии, на которое ранее согласилась Украина. Глава РФ заявил, что Россия тоже готова к перемирию, но "есть нюансы".

Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали план прекращения огня на Украине.