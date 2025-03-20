Лидер Сирии снова не пожал руку главе МИД Германии

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа не пожал руку прибывшей в Дамаск главе МИД Германии Анналене Бербок, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, ссылаясь на немецкий телеканал NTV, встреча аль-Шараа, Бербок и депутата Бундестага Армина Лашета состоялась в конференц-зале президентского дворца в столице Сирии. Лашету президент страны также не подал руки.

Рукопожатием с Бербок обменялся только глава сирийского МИДа Асаад Хасан аш-Шибани.

Отмечается, что Бербок во второй раз прибыла в Сирию, ее визит связан с открытием немецкого диппредставительства, которое было закрыто с 2012 года.

Перед визитом дипломат отметила, что "новый политический старт между Европой и Сирией" стал возможным. Также Бербок осудила недавно вспыхнувшие в стране беспорядки, переросшие в вооруженное столкновение.

По информации издания, такая ситуация происходит не в первый раз. Так, Бербок посещала Сирию и в январе вместе с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро. Сирийский лидер обменялся рукопожатием с Барро, но не подал руки Бербок.

Позднее министр иностранных дел Германии заявила, что ожидала столкнуться с подобным поведением со стороны аль-Шараа. Она отметила, что обсудила с сирийской стороной необходимость защиты прав женщин в стране.

Напомним, в начале декабря столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

В конце января в Сирии назначили временного президента, распустили армию и отменили Конституцию.

Временным президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа.