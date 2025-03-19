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Эзотерика

В Кыргызстане объявлена эпидемия кори: от болезни умерли 8 детей

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Ребенок под капельницей лежит
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: kritdarat Atsadayuttmetee / Getty Images

В Кыргызстане вспышка кори с летальными случаями - за январь и февраль умерли уже 8 детей. Власти обсудили экстренные меры, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

В администрации президента Кыргызстана вчера, 18 марта, с участием всех уполномоченных органов обсудили экстренные меры по борьбе с корью и усилению вакцинации.

Проанализированы тревожные тенденции роста заболеваемости корью, особенно в Бишкеке, Оше, Чуйской и Ошской областях.

Министерству здравоохранения поручено разработать комплексный план неотложных мер по локализации вспышек, усилить мониторинг ситуации и обеспечить достаточные запасы вакцин для оперативного реагирования в регионах.

"По всему региону идет крупная вспышка эпидемии кори. В стране складывается крайне опасная ситуация. Если за весь прошлый год зарегистрировано шесть смертельных случаев, то только за январь и февраль этого года болезнь уже унесла жизни восьми детей. Это недопустимо.

Каждый районный руководитель должен бить тревогу и взять ситуацию под личный контроль. Мы обязаны усилить меры по всеобщему охвату вакцинацией. Речь идет о жизни и здоровье наших детей", - подчеркнул замглавы кабмина Эдиль Байсалов.

Профильным министерствам и региональным властям даны конкретные поручения, включая проведение аналогичных заседаний на местах, усиление информационной работы с населением и внедрение дополнительных мер по предотвращению дальнейшего распространения кори.

Ситуация с корью в Казахстане

Напомним, осенью 2023 года по Казахстану зафиксировали резкую вспышку заболеваемости. Врачи объяснили это отказом от прививок. В середине месяца ситуация в Астане стала нестабильной, так же дела обстояли и в Алматы.

В начале ноября в столице стартовала массовая вакцинация младенцев от кори.

В декабре специалисты Центра по контролю заболеваний США опубликовали статистику по заболеваемости корью в мире - Казахстан оказался в рейтинге на третьим. А по распространенности недуга ЮНИСЕФ поставил нашу страну на первое место.

28 декабря 2023 года главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова подтвердила два случая смерти детей от кори в нашей стране.

Позже министр здравоохранения Ажар Гиният назвала регионы, где меньше всего вакцинированных от кори – ими оказались Карагандинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, Западно-Казахстанская области и Астана.

А в январе 2024 года главный санврач столицы Сархат Бейсенова вновь сообщила о нестабильной ситуации с корью в городе - заболеваемость у взрослых выросла после Нового года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229350-v-kyrgyzstane-obyavlena-epidemiya-kori-ot-bolezni-umerli-8-detey/