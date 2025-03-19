Парламент Германии проголосовал за изменение Конституции, чтобы тратить на оборону больше

Нижняя палата немецкого парламента большинством более двух третей голосов одобрила изменения в конституцию Германии, которые позволят стране занимать больше и инвестировать огромные суммы в вооруженные силы и инфраструктуру.

Голосование называют историческим: ожидается, что решение Бундестага повлияет на все будущее европейской обороны и дальнейшую поддержку Украины.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эти изменения необходимы для укрепления позиций Германии перед лицом «агрессивной войны России против Европы».

Планы Мерца предусматривают вывод военных расходов из-под ограничения на государственные заимствования, а также создание фонда инфраструктуры объемом более 500 млрд евро.

За изменения проголосовали 513 членов Бундестага, против — 207.

Чтобы получить необходимое большинство в две трети голосов в парламенте, консервативной партии Мерца ХДС/ХСС и левоцентристским социал-демократам пришлось в последнюю минуту включить в свое предложение требования партии «Зеленых».

Теперь законопроект отправится в верхнюю палату — Бундесрат, представляющую 16 земель Германии, где он будет вынесен на голосование в пятницу.

Лидеры двух крупнейших партий, ХДС/ХСС и социал-демократов, ожидают, что верхняя палата примет конституционные поправки без труда.

Тревожные сигналы для Европы

Снятие ограничений на оборонные расходы открывает путь для масштабного увеличения военных инвестиций в то время, когда Россия наступает в Украине, а Вашингтон дает понять, что объединенная Европа больше не может рассчитывать на прежнюю защиту США.

«Это голосование в Бундестаге имеет абсолютно решающее значение», — говорила накануне профессор Моника Шнитцер, возглавляющая Совет экономических экспертов Германии.

«После Мюнхенской конференции по безопасности, а затем ссоры между Трампом и Зеленским Европа получила тревожный сигнал. Впервые европейцы, возможно, не смогут положиться на Вашингтон. Многие после этого провели не одну бессонную ночь».

В прошлом году расходы на оборону в Германии выросли на 23,2%, что способствовало рекордному росту оборонных расходов в Европе на 11,7%.

Для изменения Конституции Германии требуется большинство в две трети голосов депутатов. В новом составе Бундестага достичь этого будет трудно: в нем будет больше депутатов от радикальных партий: Левой и особенно ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ), обе эти силы выступают против повышения расходов на оборону.

Поэтому политики-центристы решили проголосовать за изменение Конституции в прежнем составе парламента, который формально сохраняет свои полномочия до первого заседания нового Бундестага, а оно назначено на 25 марта.

В старом парламенте ХДС/ХСС, социал-демократы и «Зеленые» могли собрать две трети голосов, если бы договорились между собой.

Переговоры Мерца с «Зелеными» в пятницу продолжались 10 часов, но в итоге будущий канцлер объявил об их успехе.

Ранее «Левые» и АдГ оспаривали правомочность прошедшего заседания в Конституционном суде, но суд отклонил их жалобы.