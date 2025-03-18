Семьи в Китае будут получать выплаты за рождение третьего ребенка в течение 10 лет

В провинциях Китая родителям будут выплачивать повышенные субсидии, также предусмотрены выплаты за второго и третьего ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По данным агентства, щедрые субсидии на уход за детьми предоставляют по всему Китаю в рамках комплексных усилий страны по повышению рождаемости. Так, в городе Хух-Хото, который находится на севере Китая, родителям предоставляют единовременную субсидию в размере 10 000 юаней (около 688 тыс. тенге).

Кроме того, такую же сумму будут выплачивать за рождение второго ребенка, до достижения им 5 лет. Та же самая выплата будет выплачиваться за третьего ребенка, до 10 лет.

Сообщается, что данное решение было принято после сессий Всекитайского собрания народных представителей, национального законодательного органа Китая, и Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), высшего политического консультативного органа.

"Мы сформулируем политику по повышению рождаемости, предоставим субсидии по уходу за детьми, будем активно развивать интегрированные услуги яслей и ухода за детьми и увеличивать услуги по уходу за детьми, представляющие общественный интерес", - говорилось в отчете.

Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению, более 20 провинций Китая изучили возможность предоставления субсидий по уходу за детьми на разных уровнях. Более того, декретный отпуск в Китае в целом был продлен до более чем 158 дней.

Напомним, в конце октября 2024 года мы писали, что число работающих детских садов резко сократилось на 5% в Китае из-за спада рождаемости и старения населения в стране.

А в январе текущего года стало известно, что численность населения Китая продолжает сокращаться, несмотря на первый за восемь лет рост рождаемости.