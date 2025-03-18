Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Белый дом ответил депутату Европарламента, призвавшему США вернуть статую Свободы

Опубликовано:

Статуя свободы
Статуя свободы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала слова депутата Европарламента о том, что США должны вернуть Франции статую свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Пресс-секретарь Белого дома ответила Рафаэлю Глюксманну, назвав его "неизвестным французским политиком низкого уровня". Она заявила, что статуя останется в США.

"Только благодаря Америке французы сейчас не говорят по-немецки. Франция должна быть очень благодарна нашей великой стране", - заявила Ливитт, намекая на победу Союзных войск во Второй мировой войне.

Напомним, с требованием вернуть статую на днях выступил ранее депутат Европарламента, французский политик и журналист Рафаэль Глюксманн.

Он заявил, что Штаты, вероятно презирают свободу, поэтому им следует вернуть статую Свободы Франции. СМИ отмечали, что Глюксманн - сторонник помощи Украине, поэтому своими словами он выразил несогласие с действиями Трампа.

Отметим, статуя Свободы находится в Соединенных Штатах на острове Свободы, к юго-западу от Манхэттена. Ее изготовили во Франции. 225-тонная статуя в разобранном виде отправилась в Нью-Йорк в 1885 году, в следующем году ее открыли.

Национальным памятником статуя стала 15 октября 1924 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2228852-belyy-dom-otvetil-deputatu-evroparlamenta-prizvavshemu-ssha-vernut-statuyu-svobody/