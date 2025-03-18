Белый дом ответил депутату Европарламента, призвавшему США вернуть статую Свободы

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала слова депутата Европарламента о том, что США должны вернуть Франции статую свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Пресс-секретарь Белого дома ответила Рафаэлю Глюксманну, назвав его "неизвестным французским политиком низкого уровня". Она заявила, что статуя останется в США.

"Только благодаря Америке французы сейчас не говорят по-немецки. Франция должна быть очень благодарна нашей великой стране", - заявила Ливитт, намекая на победу Союзных войск во Второй мировой войне.

Напомним, с требованием вернуть статую на днях выступил ранее депутат Европарламента, французский политик и журналист Рафаэль Глюксманн.

Он заявил, что Штаты, вероятно презирают свободу, поэтому им следует вернуть статую Свободы Франции. СМИ отмечали, что Глюксманн - сторонник помощи Украине, поэтому своими словами он выразил несогласие с действиями Трампа.

Отметим, статуя Свободы находится в Соединенных Штатах на острове Свободы, к юго-западу от Манхэттена. Ее изготовили во Франции. 225-тонная статуя в разобранном виде отправилась в Нью-Йорк в 1885 году, в следующем году ее открыли.

Национальным памятником статуя стала 15 октября 1924 года.