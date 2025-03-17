"Масштабы разрушений ошеломляют". На США обрушились торнадо, пылевые бури и лесные пожары; по меньшей мере 40 человек погибли

Число погибших в результате удара мощных торнадо в центральных и южных штатах США увеличилось до 40 человек. Больше всего от стихии пострадал штат Миссури, где подтверждена гибель по меньшей мере 12 жителей.

Дорожный патруль штата Миссури подтвердил, что в округах Озарк, Батлер, Уэйн и Джефферсон погибли 12 человек.

В Канзасе из-за пылевой бури произошла авария с участием 50 транспортных средств, по меньшей мере восемь человек были убиты.

В Техасе жертвами автомобильных аварий стали четыре человека — пылевая буря привела к столкновению 38 автомобилей.

Экстремальные погодные условия вызвали 150 лесных пожаров в штате Оклахома. Из-за них там погибли четыре человека, сообщил главный судмедэксперт штата. В воскресенье губернатор Оклахомы Кевин Ститт сообщал только об одном погибшем.

Пожары и сильные ветры в Оклахоме привели к тому, что в штате выгорело около 690 кв. км земли и было уничтожено около 300 строений, включая фермерский дом, принадлежавший губернатору Кевину Ститту.

Кроме того, сильный ветер в штате перевернул четыре автопоезда.

Власти штата Миссисипи сообщили о шести смертях, связанных со штормом: в округах Уолтхолл, Ковингтон и Джефферсон-Дейвис.

Управление по чрезвычайным ситуациям Арканзаса сообщило о трех погибших и 29 раненых, однако это пока предварительные данные.

Еще три человека погибли в Алабаме, включая 82-летнюю женщину.

В Теннесси и Миссури власти предупредили о риске новых торнадо. Прогнозируются также молнии и сильный ветер.

На снимках, сделанных сотрудниками экстренных служб, видны поврежденные здания и перевернувшиеся грузовики.

Губернатор Миссури Майк Кихо заявил, что "масштабы разрушений в штате ошеломляют".

"Сотни домов, школ и предприятий были либо разрушены, либо серьезно повреждены", - говорится в его заявлении.

В округе Батлер погиб один человек, еще несколько удалось эвакуировать. Коронер Джим Эйкерс заявил, что на месте дома погибшего осталась лишь "гора обломков".

Ожидается, что в понедельник на регион обрушатся новые торнадо.

Серия торнадо началась в США в конце прошлой неделе. Порывы ветра достигали 80 миль в час и затронули регион, где проживает больше 100 миллионов человек.

По данным сайта PowerOutageUs, без электроэнергии остались более 250 тыс. домов в пяти штатах - Миссури, Иллинойсе, Индиане, Техасе и Арканзасе.

В Джорджии губернатор Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение, призвав местных жителей быть готовыми к еще более суровой непогоде.

Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс также объявила чрезвычайное положение после гибели трех человек.

"Сильные грозы и торнадо обрушились на Арканзас и продолжают вызывать опасности, трудности и страдания по всему штату, что оправдывает эти меры", - говорится в ее заявлении.

Кроме того, чрезвычайное положение объявлено в Оклахоме.

Согласно информации Центра прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы, "сильные грозы" могут принести молнии, сильные порывы ветра, град и новые торнадо.

По данным метеослужбы, существует дополнительная угроза торнадо значительной и очень большой интенсивности, способных нанести огромный ущерб, над долинами Нижней Миссисипи и Теннесси, центральным побережьем Мексиканского залива и юго-востоком страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Арканзас направлена ​Национальная гвардия для оказания помощи в ликвидации последствий шторма.

"Пожалуйста, молитесь вместе со мной и Меланией обо всех, кто пострадал от этих ужасных штормов!" - написал он в своей соцсети Truth Social.