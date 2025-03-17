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В Кремле анонсировали предстоящий разговор Путина и Трампа

Опубликовано:

Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: Facebook

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление о повестке готовящегося разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор двух президентов планируется на вторник, 18 марта. Однако не стал раскрывать возможную повестку готовящегося разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится. Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания. Поэтому мы этого не будем делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о темах, которые могут затронуть президенты в беседе друг с другом.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в середине февраля. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

Позже Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир.

А на прошлой неделе Трамп опубликовал пост, заявив об "очень хороших и продуктивных переговорах" с российским президентом.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", - написал Трамп.

Белом дому пришлось разъяснить, что Трамп не имел в виду личные переговоры с Путиным, а имел в виду встречу главы РФ и представителя президента США Уиткоффа.

Сегодня Дональд Трамп анонсировал еще один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы будем говорить о земле, мы будем говорить об электростанциях — это, знаете ли, большой вопрос", - заявил глава США, добавив, что речь пойдет и о "разделе определенных активов".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2228723-v-kremle-anonsirovali-predstoyashchiy-razgovor-putina-i-trampa/