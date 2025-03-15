"Мир через силу": Трамп заявил, что в Ираке ликвидирован беглый лидер ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что американские военные ликвидировали в Ираке беглого лидера террористической организации "Исламское государство", передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social.

"Был ликвидирован беглый лидер ИГИЛ в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана вместе с жизнью другого члена ИГИЛ, в координации с иракским правительством и курдским региональным правительством. Мир через силу!", - написал президент США, не уточнив имен ликвидированных террористов.

Напомним, ранее в декабре прошлого года в Центральном командовании США объявили о том, что нанесли авиаудары по лагерям и боевикам "Исламского государства" (ИГИЛ) в центральной Сирии.

В начале марта этого года посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил, что в Сирии в составе группировок находятся более 30 казахстанцев, еще 10 содержатся в лагерях пленных, подконтрольных курдам. Он заверил, что оснований для беспокойства в связи с возвращением воевавших в Сирии боевиков нет.

Ранее замминистра иностранных дел Казахстана сообщал, что в основном в Сирии находятся женщины. Они ранее вышли замуж за граждан Сирии, родили детей. В целом, по данным ведомства, с Ближнего Востока и из сектора Газа вернулись 129 человек, из Ливана - 69 граждан.

Мы также публиковали историю казахстанки в ИГИЛ. Приехавшей в Сирию девушке всего 26 лет, но она уже была замужем за двумя джихадистами и родила от них пять детей.

И жительница Караганды, вернувшаяся из Cирии в феврале этого года с пятью детьми, рассказала об ужасах войны и семи годах, проведенных в чужой стране.

Добавим, в ходе недавней вспышки насилия на западе Сирии были убиты сотни человек, в том числе женщины и дети. Люди бегут в соседний Ливан или на российскую авиабазу Хмеймим. Новые власти страны призывают к спокойствию и обещают разобраться, но, как считают аналитики, быстро урегулировать конфликт не удастся, а перспективы новой гражданской войны просматриваются.