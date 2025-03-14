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Европейский суд по правам человека оштрафовал Украину за гибель людей в Одессе в мае 2014 года

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Флаг Украины
Флаг Украины. Фото: Halfpoint Images/Getty Images

Европейский суд по правам человека заявил, что украинские власти не предотвратили гибель людей в ходе протестов и беспорядков в Одессе в начале мая 2014 года, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Суд в Страсбурге постановил, что пожарные, полиция и другие украинские ведомства нарушили Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, поскольку не предотвратили и не остановили насилие, а также не сделали все возможное, чтоб спасти людей в горящем Доме профсоюзов.

Кроме того, не было организовано и проведено эффективное расследование этих событий, отмечается в постановлении.

Судьи пришли к единогласному выводу о нарушении Украиной статьи 2 Европейской конвенции по правам человека, закрепляющей право на жизнь. В отношении одного заявителя признано нарушение статьи 8 о праве на уважение частной и семейной жизни.

Суммарный штраф в размере почти 115 тысяч евро (62 млн тенге). Украина должна выплатить истцам в общей сложности 114,7 тысячи евро.

Коллективный иск был подан 28 пострадавшими и родственниками погибших.

В ходе массовых беспорядков и пожара в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии находились в сгоревшем Доме профсоюзов, в который были брошены бутылки с зажигательной смесью.

По данным следствия, массовые беспорядки и столкновения между пророссийскими и проевропейскими активистами были организованы и спланированы, пишет издание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227886-evropeyskiy-sud-po-pravam-cheloveka-oshtrafoval-ukrainu-za-gibel-lyudey-v-odesse-v-mae-2014-goda/