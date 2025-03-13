В Москве ждут посланников Трампа. Накануне Путин в военной форме инспектировал Курскую область

Американские официальные лица отправляются в Москву для обсуждения прекращения огня в Украине с российскими властями, заявил президент США Дональд Трамп. Президент России в среду впервые после вторжения ВСУ в Курскую область посетил военных в этом российском регионе — на фоне сообщений о взятии Суджи.

Украинская сторона по итогам переговоров в Саудовской Аравии во вторник согласилась на 30-дневное прекращение огня. После встречи в Джидде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь США должны убедить Россию согласиться на предложение о перемирии.

Путин предложение о прекращении огня пока не комментировал, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков в среду предложил не «не забегать вперед».

"[Госсекретарь Марко] Рубио и [советник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц, заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде, — сказал Песков. — Сначала мы должны эту информацию получить".

Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, в среду сказал, что получил «позитивные сигналы» о возможности прекращения огня. "Но позитивные сигналы ничего не значат, — добавил он. — Это очень серьезная ситуация".

По его словам, если Россия решит продолжать войну, против нее могут быть введены "разрушительные" санкции. "Есть вещи, которые я могу сделать, не слишком приятные в финансовом плане, — заявил Трамп. — Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу добиться мира".

Президент США также сказал, что украинская сторона изменила свою позицию. "У меня был человек, который, казалось, не хотел мира, — напомнил Трамп, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского. —Теперь он согласился на мир. Так что посмотрим".

Американские представители "едут в Россию", сообщил президент США, отказавшись при этом оценить вероятность заключения соглашения о прекращении огня. По его мнению, "оно имеет смысл для России".

Уиткофф отправляется в Москву

Трамп не уточнил, какие именно официальные лица направляются в Москву. Ранее на этой неделе источник Би-би-си сообщал, что спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправится в российскую столицу после встречи в Джидде.

Белый дом подтвердил эти планы в среду. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Уиткофф "отправляется в Москву позже на этой неделе". "Мы призываем россиян подписать этот план", — сказала Левитт.

По ее словам, в среду советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор с "российским коллегой" (она не уточнила, с кем именно).

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Россия представила США список требований для заключения соглашения о прекращении войны с Украиной и перезагрузке отношений с Вашингтоном.

Неясно, что именно Москва включила в этот список и готова ли она вести мирные переговоры с Киевом до их принятия. По словам источников, российские и американские официальные лица обсуждали детали во время личных и виртуальных бесед в течение последних трех недель.

Источники Reuters описывают условия Кремля как широкие и похожие на требования, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО.

Путин приехал в Курскую область

Как сообщили в среду вечером российские СМИ, Путин в среду прибыл в Курскую область — впервые после того, как часть ее заняли ВСУ в августе прошлого года.

Путин приехал одетые в камуфляжную военную форму, чего ранее не делал во время визитов, связанных с войной в Украине. Он провел совещание на пункте управления Курской группировкой войск. В штабе его встречал начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Его визит состоялся на фоне сообщений о том, что российским военным на этой неделе удалось взять город Суджа, который стал центром украинского вторжения в Курскую область.

Провоенные блогеры и российские СМИ писали, что проникнуть примерно на 15 км вглубь расположения украинских войск удалось по магистральному трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород, который проходит через Суджу. Генерал Герасимов впервые подтвердил эту информацию.

"Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки ВСУ", — сказал Герасимов Путину.

"Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области", — добавил начальник Генштаба, подтвердив также состав участников штурма: отряд "Ветераны", 11-й десантно-штурмовая бригада, 30-й мотострелковый полк и чеченский спецназ "Ахмат".

Герасимов также заявил, что "на отдельных направлениях" российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где "расширяют зону безопасности". Он утверждает, что за последние пять группировкой "Курск" освобождено 24 населенных пункта и 259 кв. км.

Путин в Курской области потребовал в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника и подумать о создании "зоны безопасности" вдоль границы. Он также сказал, что к пленным украинским военнослужащим нужно "относиться как к террористам".

Главком ВСУ Александр Сырский в среду заявил, что ВСУ будут держать оборону в Курской области "столько, сколько это будет целесообразно и необходимо".

"В наиболее трудной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи", — написал Сырский в соцсетях.

Украинские власти ранее объясняли операцию ВСУ в Курской областью стремлением усилить позиции Киева на переговорах о справедливом мире.

Почему Киев быстро согласился с предложением США?

Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

По мере того, как эстафета прекращения огня в Украине переходит от Джидды к Вашингтону и Москве, речь идет как об "оптике" — то есть о том, как все выглядит и как люди хотят, чтобы это выглядело, — так и о фактах на фронте.

Руководство Украины получает советы от своих друзей, в число которых, как сообщается, входит советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

Их послание Киеву ясно: нравится вам это или нет, но вы должны наладить отношения с Белым домом. Поэтому президент Зеленский больше не говорит, что до конца войны еще очень далеко, чтобы не приводить в ярость президента Трампа, который хочет, чтобы она закончилась немедленно.

Поэтому Украина быстро согласилась с предложением американской переговорной группы о всеобъемлющем 30-дневном прекращении огня. Это позволяет Украине представить себя на мировой арене стремящейся, так же как и американцы, к скорейшему заключению мирного соглашения и готовой пойти на все, чтобы его достичь.

Таким образом, теперь перед Москвой стоит задача, как, не отказываясь от своих первоначальных, максималистских целей по подчинению Украины, не выглядеть при этом препятствием на пути к миру.

Это потребует очень тщательного планирования за кремлевскими стенами.