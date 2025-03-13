The Telegraph: Ким Чен Ын построил секретную ядерную базу на месте снесенного зимнего дворца

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын соорудил в Пхеньяне пусковой комплекс для ядерных ракет на месте снесенного зимнего дворца, передает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.

Как сообщает издание, опираясь на спутниковые снимки, Северная Корея замаскировала, предположительно, пусковой комплекс для ядерных ракет под поле для гольфа.

Отмечается, что до прошлого года на этом месте располагался Зимний дворец Ким Чен Ына. Но недавно комплекс был снесен и на его месте возвели другие сооружения, дороги и площадку для гольфа.

По данным издания, при детальном анализе изображений (спутниковые снимки - прим.ред) можно найти доказательства того, что это место приспособили для развертывания пусковых установок и ракет - поле имеет бетонное основание и покрыто тонким слоем почвы, на котором вырастили газон.

Эксперты из Центра по исследованию проблем нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина отметили, что именно такие бетонные площадки используются для запуска баллистических ракет большой дальности, отмечает издание.

По словам аналитиков этого же Центра, другие постройки на этом участке также несвойственны полям для гольфа: новые дороги в районе бывшей резиденции расширили так, чтобы обеспечить маневренность тягачей для перевозки межконтинентальных баллистических ракет Hwasong-19.

Кроме того, как рассказал член исследовательской группы Сэм Лэйрпо, на данной площадке появилось четырехэтажное здание высотой 36 метров, где можно разместить эти ракеты в вертикальном положении. За этой постройкой находится еще одно сооружение, которое было засыпано землей для большей защиты и маскировки и, по словам спикера, вмещает до четырех ракет-носителей.

В 2021 году уже сообщалось о том, что Северная Корея предпринимала шаги для сокрытия объекта, который, по мнению разведслужб США, используется для хранения ядерного оружия. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

В конце февраля этого года, во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие для обороны.

А в ноябре 2024 года в одном из выступлений перед руководителями батальонов армии КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости завершения подготовки к войне.

Глава Северной Кореи обратился ко всем уровням вооруженных сил с призывом сосредоточить все усилия на завершении подготовки к войне, чтобы отвечать вызовам революции и времени.