Арестованного по ордеру МУС экс-президента Филиппин доставили в Гаагу

Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, арестованного по ордеру Международного уголовного суда ООН, доставили в Гаагу, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Поданным телеканала, Дутерте сейчас находится под стражей в Нидерландах.

Правительство Филиппин сообщило, что Дутерте был доставлен в Нидерланды, где и находится МУС, в среду, 12 марта.

"Они силой вывезли его на самолете, не принимая во внимание состояние его здоровья", - заявила в соцсетях младшая дочь экс-президента Вероника Дутерте.

Сара Дутерте - старшая дочь Дутерте, которая сейчас является вице-президентом страны - также сообщила СМИ, что ее отца везут в Гаагу.

"Пока я пишу это, его насильно везут в Гаагу сегодня вечером. Это не правосудие - это притеснение и преследование", - заявила она одному из местных изданий.

Телеканал уточняет, что на борту Дутерте была оказана медицинская помощь.

На официальном сайте МУС указано, что прокуратура Международного уголовного суда приветствует арест и передачу подозреваемого властями Филиппин.

"На основании своих независимых и беспристрастных расследований прокуратура утверждает, что Дутерте, как основатель и глава "Эскадрона смерти Давао", затем - мэр города Давао, а впоследствии - и президент Филиппин, - несет уголовную ответственность за преступление против человечности в виде убийства, совершенное на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года", - заявили в МУС.

Сейчас управление МУС начало подготовку к предварительным слушаниям и последующим судебным разбирательствам в суде.

Напомним, бывший президент Филиппин Родриго Дутерте был арестован после приземления в международном аэропорту Манилы вчера, 11 марта, по ордеру Международного уголовного суда.

Как писала Русская служба BBC, 79-летний экс-президент подозревается в преступлениях против человечности из-за репрессий, в ходе которых, по оценкам правозащитников, погибли десятки тысяч людей, в том числе те, чья связь с наркотиками не была доказана. Он неоднократно призывал к физической расправе над наркоторговцами и утверждал, что сам убил троих наркодельцов.

Как уточняет РИА Новости, находясь на посту президента с 2016 по 2022 год, Родриго Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимостью у людей, а также теми, кто распространяет наркотики.

Согласно официальным данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Это дало повод начать Международному уголовного суду в Гааге расследование предполагаемых нарушений прав человека.

В марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. В июле 2023 года филиппинские власти отказались сотрудничать с международным трибуналом и заявили, что проведут собственное расследование.

Уже в ноябре 2024 года правительство Филиппин впервые согласилось не препятствовать сдаче бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте международному трибуналу. В конце января власти республики заявили, что отреагируют положительно, если МУС обратится к Интерполу с просьбой выдать ордер на арест Дутерте.