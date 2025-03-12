Массовое убийство алавитов в Сирии: новые власти обещают разобраться, но вопросы остаются

В ходе недавней вспышки насилия на западе Сирии были убиты сотни человек, в том числе женщины и дети. Люди бегут в соседний Ливан или на российскую авиабазу Хмеймим. Новые власти страны призывают к спокойствию и обещают разобраться, но, как считают аналитики, быстро урегулировать конфликт не удастся, а перспективы новой гражданской войны просматриваются.

На данный момент Управление ООН по правам человека подтвердило убийство 111 гражданских лиц с прошлого четверга, но предполагается, что реальная цифра значительно выше.

Многие из этих убийств агентство считает казнями без суда и следствия, по всей видимости, совершавшихся на религиозной почве, особенно в районах, населенных преимущественно алавитами. В некоторых случаях были убиты целые семьи.

По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, базирующегося в Великобритании, в ходе беспорядков погибли более 1300 человек, в основном в прибрежных провинциях Латакия и Тартус. В понедельник наблюдатели центра заявили, что среди убитых около 1000 гражданских лиц, большинство из которых убиты боевиками, связанными с новым правительством или лояльными ему. Би-би-си не может независимо проверить утверждения о том, что этих людей убили силовые структуры новых правителей Сирии.

По данным сети источников, погибли также 230 сотрудников служб безопасности и 250 боевиков, выступающих за Асада.

После свержения президента Башара Асада силами сирийской оппозиции под руководством Ахмеда аш-Шараа в декабре прошлого года, положившего конец продолжавшей 13 лет гражданской войне, унесшей жизни более 600 тысяч человек, в Сирии установилось относительное спокойствие, в страну начали возвращаться беженцы.

Однако вскоре после установления новой власти сторонники бывшего президента - в основном, как и сам Асад, алавиты - подняли восстание против новых властей на северо-западном побережье Сирии, где проживают преимущественно алавиты.

Гиат Далла, бывший бригадный генерал армии Асада, объявил о восстании против действующего правительства, заявив, что создает "Военный совет по освобождению Сирии". По некоторым данным, бывшие офицеры службы безопасности режима Асада, отказавшиеся сдать оружие, формируют группу сопротивления в горах.

В ответ боевики возглавляемой Шараа группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и ее союзников начали операцию в регионе.

В четверг 13 сотрудников сил безопасности были убиты в результате засады, устроенной повстанцами в прибрежном городе Джаблех. В ответ власти направили в регион подкрепление, к которому присоединились вооруженные группы и отдельные лица, поддерживающие правительство.

По словам местных жителей, они прочесали алавитские города и деревни по всему региону, убивая жителей и грабя дома и магазины.

Представитель Управления ООН по правам человека Тамин аль-Хитан заявил во вторник, что из региона продолжают поступать сообщения об "ужасающих масштабах насилия".

"В ряде крайне тревожных случаев были убиты целые семьи, включая женщин, детей и лиц, не вступивших в бой, причем мишенью стали преимущественно алавитские города и деревни", - сказал он. - Согласно многочисленным свидетельствам, собранным нашим офисом, преступники врывались в дома, спрашивали жителей, кто они - алавиты или сунниты, а затем либо убивали, либо щадили их".

По словам Хитана, сторонники Асада также совершили налет на несколько больниц в Латакии, Тартусе и Баниясе. Они вступили в столкновения с силами безопасности, в результате которых, по сообщениям, пострадали десятки гражданских лиц, включая пациентов и медиков. Здания больниц также пострадали.

Государственное информационное агентство Sana также сообщило, что четыре человека были арестованы за "кровавые преступления против мирных жителей" в прибрежной деревне после того, как их опознали на видео.

При этом во вторник, по сообщениям местных жителей, ситуация несколько улучшилась - ночью были слышны лишь отдельные выстрелы.

Однако значительное количество мирных жителей покинули свои дома, опасаясь повторения насилия. Они ищут убежище в соседнем Ливане и на российской авиабазе Хмеймим в Латакии. Некоторые укрываются в сельской местности или в зданиях школ.

За последние дни более 6000 человек бежали через границу в северный Ливан, сообщила в понедельник представитель Агентства ООН по делам беженцев Лиза Абу Халед.

New York Times изучила видео и спутниковые снимки, и подтвердила, что гражданские лица укрываются на территории российской авиабазы в Хмеймиме и международного аэропорта Латакии.

На видео, снятых в выходные, видно, как большая толпа людей размахивает плакатами у базы и скандирует: "Мы хотим международной защиты". На снимках, сделанных в субботу коммерческой спутниковой компанией Planet Labs, видны сотни автомобилей, появившихся на дорогах внутри базы. На одном из видео дети и женщины проходят мимо вереницы российских военных машин, люди в военной форме раздают им еду. На территории аэропорта также установлено более десятка военных палаток.

"Первое испытание" для новых властей

Шараа заявил в воскресенье, что правительство формирует комитет по установлению фактов для расследования насилия и привлечения виновных к ответственности. Сирийские чиновники обвиняют в беспорядках сторонников Асада и пока не взяли на себя ответственность за кровопролитие.

Однако в последние дни правительственные силы безопасности арестовали несколько боевиков после того, как в социальных сетях появились видеоролики, на которых запечатлены убийства мирных жителей.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк во вторник призвал новое правительство Сирии обеспечить "быстрое, тщательное, независимое и беспристрастное расследование", говорится в заявлении.

Как отмечает Financial Times, нападения сторонников Асада воплотили в жизнь опасения о том, что сторонники павшего режима могут восстать.

"Это было первое настоящее внутреннее испытание для властей. Они его провалили", - сказал в интервью FT Нанар Хавач, аналитик по Сирии в International Crisis Group. - Легитимность новых властей сейчас под вопросом".

Теперь режим Шараа стоит перед выбором. Он должен остановить зарождающееся повстанческое движение, чтобы оно не переросло в долгосрочную угрозу, и обуздать межконфессиональное насилие, подпортившее его репутацию в глазах многих сирийцев, особенно меньшинств, и правительств, от которых он добивается смягчения санкций.

По словам пожелавшего остаться анонимным эксперта из сирийской исследовательской организации Etana, побережье - "плодородная почва" для мобилизации проасадовских групп, в том числе с помощью сторонников режима за рубежом. Из-за решения нового правительства распустить армию и прекратить выплату жалования тысячи бывших бойцов не могут свести концы с концами.

Отсутствие армии

Одна из проблем Шараа - отсутствие дисциплинированной армии, отмечает FT. Хотя аналитики считают, что бойцы ХТШ, составляющие большую часть сил безопасности министерства внутренних дел, обучены лучше других, в стране действует множество вооруженных групп и боевиков, жаждущих отомстить за зверства Асада в ходе гражданской войны.

Среди тех, кого считают причастными к межконфессиональному насилию, были части поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии, объединяющей повстанческие группировки, которые действуют в основном на севере страны.

Аналитики считают, что без перехода повстанческих группировок, действующих в разных частях Сирии, под полный контроль министерства обороны, о долгосрочной стабильности с Сирии говорить не приходится.

Шараа собирается распустить эти группировки, однако пока правительство не начнет платить им, ему будет непросто интегрировать фракции в армию или мобилизовать профессиональные силы для поддержания мира.

А финансовая сторона вопроса зависит от налаживания отношений с Западом и освобождения от санкций, введенных против режима Асада. По крайней мере, на данный момент это выглядит мало реальным.

Затянувшийся транзит власти

Как отметил в беседе с Би-би-си востоковед Руслан Сулейманов, происходящее на северо-западе Сирии - следствие того, что политический транзит в стране затянулся.

Правительство, сформированное на второй день после свержения Асада, должно было действовать до 1 марта, но оно действует до сих пор. Никакого нового переходного правительства не появилось. Обещанных прав меньшинствам тоже не было предоставлено. А инциденты на местах, рейды боевиков ХТШ, нападения на представителей меньшинств продолжались, напоминает он. Хотя о заранее подготовленном восстании асадовских генералов и тем более походе на Дамаск, который им приписывают, речи не шло, очевидно, что ситуация накалялась, говорит эксперт.

У алавитов, отмечает Сулейманов, нет серьезных покровителей - в отличие, например, от курдов, у которых хорошие отношения с американцами, помогавшими им создавать свои вооруженные силы. Поэтому с ними договариваются мирно, и вечером в понедельник удалось достичь договоренности об интеграции курдских отрядов в сирийскую армию. У друзов тесные связи с Израилем, пообещавшим не давать их в обиду. У алавитов такой поддержки нет.

Сулейманов, недавно вернувшийся из Сирии, отмечает, что в стране, с одной стороны, есть "опьянение свободой", сирийцы свободно обсуждают действующую власть, а с другой - есть ощущение неопределенности. Многие опасаются, что открывшееся окно возможностей для страны долго не просуществует и может захлопнуться в любой момент.

"Потому что все равно все держат в уме, что власти пришли выходцы из террористических группировок, "Аль-Каида", "Исламское государство" [запрещенные во многих странах, в том числе в России, организации - прим. ред.], тем более рядовые боевики, они никакой другой идеологии не могут просто исповедовать, никаких других методов, - говорит эксперт. - Достаточно вспомнить о том, как эти группировки, особенно ИГ, обращаются с нами, просто их убивают, отрезают головы и так далее. Так что все об этом помнят, но стараются не думать о плохом и надеяться на то, что политический транзит будет безболезненным".

При этом Сулейманов не исключает, что ситуация в Сирии будет развиваться по ливанскому сценарию: гражданская война всех против всех. Будущее страны во многом зависит от того, как и с кем удастся договориться правительству Шараа, и насколько оно выполнит свои обещания.