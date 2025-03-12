"Если Россия скажет "нет", это многое покажет": Рубио - об ожидании реакции от России на перемирие с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США ждет от России ответа на предложение о прекращении огня и предположил, что может быть в случае отказа, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Как сообщает западное издание, США надеются получить от России положительный ответ на предложение о прекращении огня.

"Если (Россия - прим.ред.) скажет "нет", это многое покажет нам о ее целях и образе мышления", - цитирует издание госсекретаря Штатов Марко Рубио.

"У этого конфликта нет военного решения", - добавил он, подчеркнув, что Украине нужны "достаточные средства для сдерживания будущих атак".

Рубио, по данным издания, также заявил, что не стал бы характеризовать предлагаемую сделку по поставкам редкоземельных металлов между Украиной и США как гарантию безопасности.

Сообщается, что Рубио также анонсировал возможную связь США и России в ближайшее время. Однако пока неизвестно, какова будет реакция Москвы на предложенное прекращение огня.

Напомним, накануне прошла встреча украинской и американской делегаций в Джидде, в Саудовской Аравии.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

После этого в Белом доме переговоры США и Украины в Саудовской Аравии назвали позитивными и продуктивными.

Позже стало известно, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

Об итогах переговоров высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина готова к миру.

Сегодня США после переговоров с Украиной в Саудовской Аравии возобновили военную помощь украинской армии.