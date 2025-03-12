"Мяч на стороне России" означает, что Москва теперь может ощутить давление

Как сказал госсекретарь США Марко Рубио, "мяч теперь на стороне России". Это важный момент.

Это перевод материала корреспондента Би-би-си Пола Адамса, опубликованного на сайте BBC News.

Совместное заявление США и Украины после долгого дня переговоров в Джидде содержит несколько ключевых строк, и, возможно, ни одна из них не является более важной, чем эта: "Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность россиян является ключом к достижению мира".

В последние недели мы много слышали о том, чего Дональд Трамп ожидает от Украины, и какие грубые инструменты Белый дом использует, чтобы подчинить Киев. Теперь, похоже, пришло время публично проверить намерения России.

Отношения Дональда Трампа с Владимиром Путиным до сих пор были окутаны неопределенностью, и нет никаких явных признаков давления Трампа на Путина, которое могло бы сбалансировать давление на Владимира Зеленского.

Заявление США и Украины во вторник вовсе не означает, что Трамп вдруг изменил свое отношение к Зеленскому. У них непростые отношения, порожденные давним взаимным недоверием.

Но отвратительное облако желчи, которое возникло после провальной встречи в Овальном кабинете, может начать рассеиваться, когда запустится реальный процесс установления мира.

После немедленного возобновления обмена разведданными между США и Украиной и помощи Киеву в сфере безопасности давление теперь может ощутить именно Россия.

Пока рано делать выводы, и масса деталей должна быть согласована в ходе дальнейших переговоров.

В заявлении говорится о существенных деталях завершения войны и о гарантиях, на которые Украина может рассчитывать "для расширения экономики и обеспечения долгосрочного процветания и безопасности".

Но именно формулировки последнего абзаца отражают точку зрения Вашингтона о том, что безопасность и процветание могут быть достигнуты путем заключения широко обсуждаемой сделки по критически важным минералам, а не с помощью конкретных гарантий безопасности, которых добивается Киев.

Зеленский и Трамп, говорится в заявлении, договорились заключить сделку "как можно скорее". Как чисто коммерческое соглашение может предотвратить враждебные действия России в будущем, еще предстоит выяснить.

В заявлении также отмечается, что украинская делегация "подтвердила, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс", но из него не совсем понятно, как Вашингтон рассматривает возможные параметры европейского участия.

Встреча в Саудовской Аравии кажется своевременной перезагрузкой после турбулентности последних дней. Но ее итоги не означают, что дальнейшие действия США и Украины полностью согласованы.

Если у президента Зеленского когда-то и были сомнения, то теперь он точно знает, что имеет дело с капризным и изменчивым характером американского президента, для которого лояльность в прошлом и традиционное дипломатическое поведение значат очень мало.

Он сделает все возможное, чтобы мяч остался на российской стороне, но он понимает: есть все шансы, что мяч может вернуться к нему.