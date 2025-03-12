Мужчина с ножом напал на отделение банка и захватил заложников во Франции

Во вторник, 11 марта, в коммуне Ромийи-сюр-Сен на северо-востоке Франции вооруженный мужчина напал на отделение банка и захватил заложников, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на французские телеканалы, всего вооруженному мужчине удалось захватить трех заложников, в том числе сотрудника банка. Все они уже освобождены.

Полицейские задержали подозреваемого. Его мотивы пока не называются.

Помимо этого, как пишет издание, район, где произошло преступление, был огорожен. Однако недалеко от отделения банка машина прорвала заграждение, в результате чего сотрудники правоохранительных органов открыли огонь, водитель был ранен в ногу и задержан.

Отмечается, что оба инцидента не связаны между собой.

Напомним, в конце февраля в США мужчина взял в заложники персонал больницы округа Йорк. При штурме был убит один сотрудник полиции и ранены еще двое, среди заложников - трое раненых. В итоге мужчину убили при штурме.

А вчера сообщалось, что в Пакистане боевики напали на поезд и заявили о захвате 450 заложников. Ответственность за произошедшее на себя взяли члены экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана".