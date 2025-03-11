Bloomberg: Путин не намерен идти на компромисс в переговорах

Владимир Путин не намерен идти на компромисс в вопросах, касающихся оккупированных территорий и членства Украины в НАТО, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Кремль не намерен идти на уступки в переговорах о прекращении военных действий в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что есть три основных пункта, по которым Москва не приемлет компромисса. Это вопросы об оккупированных территориях, членстве Украины в НАТО и присутствие солдат стран Североатлантического альянса в возможной миротворческой миссии.

Издание отмечает, что "максималистские" требования Владимира Путина, вероятно, будут неприемлемы для украинцев и европейцев. Об этом агентству заявили представители западных служб безопасности. Они считают, что Путин готов и дальше продолжать войну, если не добьется своего. По оценке собеседников издания, российский президент не видит стимулов для отказа от жесткой позиции.

Комментируя для Bloomberg оценку западных спецслужб, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что она "не соответствует действительности". По его словам, именно Украине следует предпринять шаги, чтобы переговоры могли начаться.

Напомним, в январе этого года сообщалось, что Дональд Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

Позже в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии официально подтвердили, что на территории страны на следующей неделе состоятся переговоры между США и Украиной.

До этого мы также писали, что США и Киев могут вскоре провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.

А несколькими днями ранее Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.

Позже Дональд Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, в противном случае он пригрозил России новыми санкциями и пошлинами.

Россия в ответ на это заявила, что готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению.

Сегодня встреча украинской и американской делегаций началась в Джидде, в Саудовской Аравии - ранее ее анонсировал МИД королевства.

Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. Рядом с ним находится советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

В составе украинской делегации: глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.