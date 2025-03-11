Bloomberg: Путин не намерен идти на компромисс в переговорах
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Владимир Путин не намерен идти на компромисс в вопросах, касающихся оккупированных территорий и членства Украины в НАТО, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Кремль не намерен идти на уступки в переговорах о прекращении военных действий в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что есть три основных пункта, по которым Москва не приемлет компромисса. Это вопросы об оккупированных территориях, членстве Украины в НАТО и присутствие солдат стран Североатлантического альянса в возможной миротворческой миссии.
Издание отмечает, что "максималистские" требования Владимира Путина, вероятно, будут неприемлемы для украинцев и европейцев. Об этом агентству заявили представители западных служб безопасности. Они считают, что Путин готов и дальше продолжать войну, если не добьется своего. По оценке собеседников издания, российский президент не видит стимулов для отказа от жесткой позиции.
Комментируя для Bloomberg оценку западных спецслужб, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что она "не соответствует действительности". По его словам, именно Украине следует предпринять шаги, чтобы переговоры могли начаться.
Напомним, в январе этого года сообщалось, что Дональд Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.
Позже в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии официально подтвердили, что на территории страны на следующей неделе состоятся переговоры между США и Украиной.
До этого мы также писали, что США и Киев могут вскоре провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.
А несколькими днями ранее Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.
Позже Дональд Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, в противном случае он пригрозил России новыми санкциями и пошлинами.
Россия в ответ на это заявила, что готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению.
Сегодня встреча украинской и американской делегаций началась в Джидде, в Саудовской Аравии - ранее ее анонсировал МИД королевства.
Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. Рядом с ним находится советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.
В составе украинской делегации: глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.
Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227175-bloomberg-putin-ne-nameren-idti-na-kompromiss-v-peregovorah/