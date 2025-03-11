Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Bloomberg: Путин не намерен идти на компромисс в переговорах

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Sefa Karacan / Anadolu via Getty Images

Владимир Путин не намерен идти на компромисс в вопросах, касающихся оккупированных территорий и членства Украины в НАТО, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Кремль не намерен идти на уступки в переговорах о прекращении военных действий в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что есть три основных пункта, по которым Москва не приемлет компромисса. Это вопросы об оккупированных территориях, членстве Украины в НАТО и присутствие солдат стран Североатлантического альянса в возможной миротворческой миссии.

Издание отмечает, что "максималистские" требования Владимира Путина, вероятно, будут неприемлемы для украинцев и европейцев. Об этом агентству заявили представители западных служб безопасности. Они считают, что Путин готов и дальше продолжать войну, если не добьется своего. По оценке собеседников издания, российский президент не видит стимулов для отказа от жесткой позиции.

Комментируя для Bloomberg оценку западных спецслужб, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что она "не соответствует действительности". По его словам, именно Украине следует предпринять шаги, чтобы переговоры могли начаться.

Напомним, в январе этого года сообщалось, что Дональд Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

Позже в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии официально подтвердили, что на территории страны на следующей неделе состоятся переговоры между США и Украиной.

До этого мы также писали, что США и Киев могут вскоре провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.

А несколькими днями ранее Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.

Позже Дональд Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, в противном случае он пригрозил России новыми санкциями и пошлинами.

Россия в ответ на это заявила, что готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному соглашению.

Сегодня встреча украинской и американской делегаций началась в Джидде, в Саудовской Аравии - ранее ее анонсировал МИД королевства.

Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. Рядом с ним находится советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

В составе украинской делегации: глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227175-bloomberg-putin-ne-nameren-idti-na-kompromiss-v-peregovorah/